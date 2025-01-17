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Trump öncesi Kuzey Kore’den ABD’ye gözdağı: “Silahlı çatışma tehlikesi yüksek"

17.01.2025 07:10
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Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin Kore Yarımadası ve çevresindeki provokasyonlarından ciddi endişe duyulduğu belirtilerek, “Kuzey Kore, her türlü askeri provokasyonu caydıracak ve meşru müdafaa hakkını daha kapsamlı şekilde kullanarak çıkarlarını ve bölgesel barış ile istikrarı savunacaktır” denildi.

Trump öncesi Kuzey Kore’den ABD’ye gözdağı: “Silahlı çatışma tehlikesi yüksek"

ABD başkanı seçilen Donald Trump 20 Ocak’ta yönetimi devralmaya hazırlanırken, Kuzey Kore ABD’ye gözdağı verdi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD ve müttefiklerinin yılın başından bu yana Kuzey Kore’nin güvenliğine yönelik ciddi tehditler oluşturduğu belirtilerek, Japonya ve Güney Kore’nin katılımıyla Kore Yarımadası ve çevresinde ortak tatbikatların yapıldığı hatırlatıldı.

"ÇATIŞMA İHTİMALİ YÜKSEK"

Düşman ülkelerin ordularının alarmda olması nedeniyle Kore Yarımadası’nda çatışma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulanan açıklamada, “ABD’nin siyasi ve askeri provokasyonları, silahlı çatışma tehlikesini körükleyen ve bölgesel istikrarı bozan temel sebeplerdir” ifadeleri kullanıldı.

“DAHA GÜÇLÜ SAVAŞ CAYDIRICILIĞI TEMEL BİR GEREKLİLİK”

Geçen yılı tarihinin en büyük savaş tatbikatlarıyla geçiren ABD’nin yeni yıla da müttefiklerinin katıldığı askeri provokasyonlarla girdiği savunulan açıklamada, “Bu, Kore Yarımadası’ndaki askeri ve siyasi durumun yeni yılda tehlikeli bir gelişim göstereceğinin habercisidir” ifadelerine yer verildi.

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Kuzey Kore’nin ABD’nin provokasyonlarından “ciddi endişe duyduğu” vurgulanan açıklamada, “Ülkemizin ABD liderliğindeki düşman devletlerin askeri tehditlerine karşı koymak için daha güçlü bir savaş caydırıcılığı elde etmesi, Kore Yarımadası’ndaki güç dengesinin korunması ve bölgesel güvenliğin sağlanması için temel bir gerekliliktir” denildi.

"MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMIZI DAHA KAPSAMLI ŞEKİLDE KULLANACAĞIZ"

Pyongyang’ın kararlı savunma politikasında bir değişiklik olmadığı hatırlatılan açıklamada, “Kuzey Kore, her türlü askeri provokasyonu caydıracak ve meşru müdafaa hakkını daha kapsamlı şekilde kullanarak çıkarlarını ve bölgesel barış ile istikrarı savunacaktır” denildi.

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Pyongyang’ın son adımları Trump’a gözdağı olarak yorumlanmıştı

Kuzey Kore 6 Ocak’ta orta menzilli bir hipersonik balistik füze, 14 Ocak’ta ise çok sayıda kısa menzilli balistik füze denemesi gerçekleştirmişti. Joe Biden döneminde Washington ile ilişkileri gergin bir seyir izleyen Pyongyang’ın son adımları, 20 Ocak’ta görevi devralmaya hazırlanan Donald Trump ve hükümetine gözdağı olarak yorumlanmıştı.

Kuzey Kore ve ABD İlişkileri Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Çatışma riski çok yüksek.
Diplomasi ile sorunlar aşılabilir.
Kuzey Kore gereksiz provokasyon yapıyor.
Yüz yüze görüşmeler şart.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Donald Trump abd
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