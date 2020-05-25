Trump Önlemler Gölgesinde Anma Günü Etkinliklerine Katılıyor

Başkan Donald Trump, ülke için hayatını kaybeden binlerce ABD askerinin anıldığı Ulusal Anma Günü’nde başkente komşu eyaletler Maryland ve Virginia’da düzenlenecek etkinliklerde arka arkaya boy gösterecek. Pazartesi günü ülkede hayatını kaybeden askerler onuruna yarıya indirilen bayraklar Başkan Trump’ın talimatıyla Cuma ve Pazar günleri arasında da Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden yaklaşık 100 bin kişi için yarıya indirilmişti. Ulusal Anma Günü ayrıca yaz tatilinin de resmi olmayan başlangıcı sayılıyor. Ancak sosyal mesafe uygulamaları, yurtdışından bazı uçuşların yasak olması, milyonlarca kişinin işsiz kalmasıyla ABD bu yıl farklı bir yaz sezonuna girmeye hazırlanıyor. Trump’ın önce Virginia eyaletinde yer alan Arlington Ulusal Mezarlığı’nda çelenk bırakma törenine katılması ardından da Maryland eyaletinin Baltimore kentinde yer alan Fort McHenry anıtında konuşma yapması bekleniyor. Burası aynı zamanda Amerikan ulusal marşının da yazıldığı yer. Ancak Baltimore Belediye Başkanı birçok eyalet sakinine seyahat etmemeleri uyarısının yapıldığı bir dönemde Trump’ı ziyaretiyle iyi örnek olmayacağı gerekçesiyle eleştirdi. Bernard C. “Jack'' Young, ayrıca kent gelirinin Corona virüsü salgını nedeniyle azaldığı ve ayda 20 milyon dolar kayıp yaşandığı bir dönemde başkanın ziyaretinin masraflarını karşılamakta zorlanacağı konusunda da şikayet etti.

Başkan Trump daha önce Baltimore için ‘‘iğrenç bir sıçan ve fare yuvası’’ demişti. Başkanlar geleneksel olarak Ulusal Anma Günü’nde savaşlarda hayatını kaybeden askerleri Arlington’daki mezarlığa çelenk bırakarak ve burada konuşma yaparak anıyor. Ancak bu hafta Corona salgını nedeniyle ölü sayısının 100 bine ulaşması beklenen ülkede önlemler etkinliklerin de çehresini değiştirdi. Trump mezarlıktaki etkinlikte yalnızca Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bırakacak. Başkan’ın konuşmasını ise Baltimore’daki McHenry Kalesi Ulusal Anıtı’nda yapması bekleniyor. Burası 1812’deki İngiltere savaşı sırasında yaşanan bir başarının kutlanması için Amerikan bayrağı üzerine şiir yazılan yer olarak biliniyor. Bu şiir daha sonra Amerika’nın ulusal marşı haline geldi. Trump son günlerde Corona salgını nedeniyle alınan önlemlerin yarattığı ekonomik sıkıntının ardından normalleşmeyi desteklemek amacıyla yoğun bir programa sahip. Başkan Trump Mayıs ayı boyunca Arizona, Pennsylvania ve Michigan’da salgınla mücadelede kullanılan malzemelerin üretiminin yapıldığı bazı fabrikaları gezdi. Trump Çarşamba günü, Florida eyaletine giderek dokuz yılın ardından ilk kez iki Amerikalı astronotun uzaya gönderilmesini seyredecek. Trump, Cumartesi ve Pazar günleri de Virginia’daki özel golf kulübünde golf oynamıştı.