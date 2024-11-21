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Trump onun raporunu saklamaya çalışıyor! Adalet Bakanlığına aday Matt Gaetz hakkındaki iddialar tüm dünyada ses getirdi

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
21.11.2024 11:39
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ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, kabinesini oluşturuyor. Trump'ın Adalet Bakanlığına "2 kadına cinsel ilişki karşılığında para ödemek", "reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye girmek" ve "uyuşturucu kullanmak" gibi suçlamalarla karşı karşıya kalan Matt Gaetz ismini göstermesi ülkede gündemi altüst etti. Trump'ın Temsilciler Meclisi Etik Komitesi'ne Gaetz'in raporunun yayımlanmaması için baskı yaptığı iddia edilirken. Komite, raporun paylaşılması önerisini reddetti.

Trump onun raporunu saklamaya çalışıyor! Adalet Bakanlığına aday Matt Gaetz hakkındaki iddialar tüm dünyada ses getirdi

Trump'ın Adalet Bakanı olarak aday gösterdiği Gaetz, ismi açıklanmayan 17 yaşındaki bir kızla cinsel tacizde bulunduğu, seks ticareti yasalarını ihlal ettiği ve yasadışı uyuşturucu kullandığı iddialarıyla soruşturulduğu iddia ediliyor. ABD'yi sarsan olayda Gaetz, Trump tarafından ismi açıklandıktan hemen sonra geçen hafta Kongre'den istifa etti ve Temsilciler Meclisi Etik Komitesi soruşturmasını fiilen sonlandırdı.

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GAETZ HANGİ İDDİALARLA KARŞI KARŞIYA?

2020'nin sonlarında Adalet Bakanlığı, Gaetz'in küçük bir kızla cinsel tacizde bulunup bulunmadığı, 17 yaşındaki kıza seks için para ödeyerek seks ticareti yasalarını ihlal edip etmediği ve yasadışı uyuşturucu kullanıp kullanmadığı konusunda bir soruşturma başlattı.

Gaetz, herhangi bir yanlış yaptığını defalarca ve şiddetle reddetti.

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TRUMP RAPORUN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

Gaetz hakkındaki suçlamalardan dolayı Etik Komitesinde soruşturma yürütülmüş ve bu soruşturma sonucunda bir rapor hazırlanmıştı.

Kamuoyundaki baskıya rağmen Trump'ın söz konusu raporun açıklanmasına karşı çıktığı kaydedilmişti.

Soruşturma geçen yıl kapatıldı ve savcılar kendisine karşı dava açmamaya karar verdi.

TEMSİLCİLER MECLİSİ ETİK KOMİTESİ GAETZ'İN RAPORUNU AÇIKLAMIYOR

Cumhuriyetçilerin muhalefeti nedeniyle Temsilciler Meclisi Etik Komitesi, ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın Adalet Bakanlığına aday gösterdiği eski Kongre üyesi Matt Gaetz'in "cinsel istismar" iddialarına ilişkin raporun açıklanmasını reddetti.

Temsilciler Meclisi Etik Komitesi'nin en kıdemli Demokrat üyesi Susan Wild, komitenin raporun paylaşılmamasıyla ilgili fikir birliğinde olduğu iddialarını reddetti.

Wild, 10 üyeli komitenin beş Cumhuriyetçi üyesinin Gaetz'in "cinsel istismar" iddialarına ilişkin raporunun yayınlanmasına karşı oy kullanması nedeniyle açıklanamadığını söyledi.

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Demokrat üye Wild, komitenin 5 Aralık'ta yeniden toplanarak raporla ilgili görüşmelerini sürdüreceği bilgisini paylaştı.

Yaşanan çıkmazın ardından Demokratlar raporun yayınlanması için Temsilciler Meclisi'nde oylama yapılmasını isteyeceklerini açıklarken, Demokrat Temsilci Sean Casten oylamayı zorlamak için önerge sunmaya çalışacağını açıkladı.

Casten, "Matt Gaetz hakkındaki iddialar ciddidir, inandırıcıdır. Temsilciler Meclisi Etik Komitesi yıllarca bu konunun özüne inmek için kapsamlı bir soruşturma yürüttü." dedi.

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abd trump
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