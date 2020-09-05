Trump: “Ordu Gazetesini Kapattırmam”

Amerika Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun bağımsız gazetesi Stars and Stripes’ın kapatılmasına izin vermeyeceğini açıkladı.
ABD Savunma Bakanlığı, gazetenin Eylül sonundan itibaren yayının durdurulması, Ocak ayıyla birlikte de tamamen kapatılması talimatı vermişti. Kapatılma gerekçesi olarak da Pentagon bütçesinden yapılması öngörülen 15,5 milyon dolarlık kesinti gösterilmişti.
Donald Trump, Twitter’da yaptığı açıklamada “Amerika benim gözetimim altında Stars and Stripes dergisinin fonlarını kesmeyecek, büyük ordumuz için harika bir bilgi kaynağı olmaya devam edecek” dedi.
Adını ABD bayrağındaki yıldızlar ve çizgilerden alan Stars and Stripes’ın 2021 savunma bütçesinde yer alan kısıtlamalar kapsamında kapatılacağı biliniyordu. Ancak Trump bugüne dek kapatılma hakkında konuşmamıştı.
Trump’ın ülkenin silahlı kuvvetlerinin sadık bir destekçisi olduğunu vurgulayan açıklamaları, Cuma günü yaşanan bir tartışmanın ardından geldi.
The Atlantic dergisinin dört isimsiz kaynağa dayandırdığı haberde, Trump’ın savaşta ölen ABD askerleri için kaybedenler dediği iddia edildi. Haberde, Başkan Trump’ın Birinci Dünya Savaşı’nın bitiren ateşkes anlaşmasının 100. Yıldönümü vesilesiyle 2018’de yaptığı Fransa ziyareti sırasında, Avrupa topraklarında ölen ABD askerlerinin yattığı mezarlığı ziyaret etmek istemediği ve askerler için “kaybedenler” ifadesini kullandığı iddia edilmişti.
ABD Başkanı ise bu iddiaları yalanlayarak seçimi etkileme çabası olarak niteledi.
ABD Savunma Bakanı Mark Esper yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Trump, ülkemizin ordu mensuplarına, savaş muhariplerine ve ailelerine büyük saygı ve hayranlık duymaktadır. Bu nedenle de silahlı kuvvetlerimize daha fazla ödenek sağlanması için savaştı” dedi.
Gazetenin kapatılması kararına Kongre'den tepki
Gazetenin kapatılma kararına Kongre’den de tepki geldi. Cumhuriyetçi ve Demokrat 15 senatör, Savunma Bakanı Mark Esper’e yazdıkları mektupta, federal hükümetin bütçesini finanse eden geçici karar yürürlükteyken bakanlığın bu adımının yasal olmadığı uyarısında bulundu.
2021 savunma bütçesi, Kongre’nin her iki kanadında da onaylanmış olsa da ortak bir metinle başkan Trump’a imza için gönderilmemişti.
Ordu gazetesi editoryal bağımsızlığa sahip
ABD’de ilk kez 1861’de İç Savaş sırasında kısa bir süre yayımlanan Stars and Stripes gazetesi, Birinci Dünya Savaşı boyunca düzenli olarak basıldı.
Daha sonra yayını bir kez daha kesilen gazete, İkinci Dünya Savaşı’ndan itibaren ABD ordusunun dünyanın birçok noktasındaki üslerindeki askerlere, orduya ilişkin güncel haberlere yer vermeye devam etti. Pentagon bütçesiyle yayınlanan gazete editoryal bağımsızlığa sahip.