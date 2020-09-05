Trump: “Ordu Gazetesini Kapattırmam”

Amerika Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun bağımsız gazetesi Stars and Stripes’ın kapatılmasına izin vermeyeceğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı, gazetenin Eylül sonundan itibaren yayının durdurulması, Ocak ayıyla birlikte de tamamen kapatılması talimatı vermişti. Kapatılma gerekçesi olarak da Pentagon bütçesinden yapılması öngörülen 15,5 milyon dolarlık kesinti gösterilmişti.

Donald Trump, Twitter’da yaptığı açıklamada “Amerika benim gözetimim altında Stars and Stripes dergisinin fonlarını kesmeyecek, büyük ordumuz için harika bir bilgi kaynağı olmaya devam edecek” dedi.

Adını ABD bayrağındaki yıldızlar ve çizgilerden alan Stars and Stripes’ın 2021 savunma bütçesinde yer alan kısıtlamalar kapsamında kapatılacağı biliniyordu. Ancak Trump bugüne dek kapatılma hakkında konuşmamıştı.

Trump’ın ülkenin silahlı kuvvetlerinin sadık bir destekçisi olduğunu vurgulayan açıklamaları, Cuma günü yaşanan bir tartışmanın ardından geldi.

The Atlantic dergisinin dört isimsiz kaynağa dayandırdığı haberde, Trump’ın savaşta ölen ABD askerleri için kaybedenler dediği iddia edildi. Haberde, Başkan Trump’ın Birinci Dünya Savaşı’nın bitiren ateşkes anlaşmasının 100. Yıldönümü vesilesiyle 2018’de yaptığı Fransa ziyareti sırasında, Avrupa topraklarında ölen ABD askerlerinin yattığı mezarlığı ziyaret etmek istemediği ve askerler için “kaybedenler” ifadesini kullandığı iddia edilmişti.