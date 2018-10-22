HABER

Trump orduyu alarma geçirdi!

DÜNYA HABERLERİ  | 22.10.2018 15:53 | Son Güncelleme

7 bin göçmen sınıra dayandı! Trump, "Orduyu alarma geçirdim, bu ulusal acil durum" dedi.

Trump orduyu alarma geçirdi!

ABD Başkanı sınırdaki binlerce göçmen ile ilgili, "Sınır devriyesini ve orduyu alarma geçirdim, bu ulusal acil durum" dedi.

Honduras'tan yola çıkan binlerce göçmen önce Meksika'ya ve ardından ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

Meksika sınırına ulaşan göçmenler Meksika'da sığınma başvurusunda bulunuyor.

İnsanlar ‘Açız’ diyerek ülkeye giriş izni istiyor.

Şu ana kadar Guatemala-Meksika sınırına ulaşan göçmenlerden yalnızca 640'ının Meksika'ya girişine izin verildi.

Meksika'ya giremeyen çok sayıda göçmen, sınırdaki nehirden yüzerek Meksika'ya geçmeye çalıştı.

Meksika'ya geçebilen göçmenlerin Meksika-ABD sınırına ulaşması için 2 bin 575 km daha yol katetmesi gerekiyor.

Fakat ABD sınırına ulaşmayı başaran göçmenleri bu defa da Trump engeli bekliyor.

ABD'ye ulaşmaya çalışan göçmenler bu uzun yolculuğu daha iyi yaşam koşullarına sahip olmak için gerçekleştirdiğini söylüyor.

Sınırı geçmeyi başaran bazı göçmenler, iş bulabilmeleri durumunda Meksika'da da kalabileceklerini belirtiyor.

PARTNER9 bin yıl önce kadın böyle görünüyordu9 bin yıl önce kadın böyle görünüyordu
Rusya'dan ABD'ye sert yanıt: Aynısını yaparızRusya'dan ABD'ye sert yanıt: Aynısını yaparız
Ege’nin Afrikalı Türkleri Köklerini ArıyorEge’nin Afrikalı Türkleri Köklerini Arıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trump ordu alarm ABD Honduras Meksika Acil Durum ulusal alarm

En Çok Okunan Haberler

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

AVM çalışanlarını rehin alan asker ikna edildi, gözaltına alındı

AVM çalışanlarını rehin alan asker ikna edildi, gözaltına alındı

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

Araç plakaları değişiyor!

Araç plakaları değişiyor!

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyada ilk, bu otelde robotlar çalışıyor

Dünyada ilk, bu otelde robotlar çalışıyor

Rusya'dan ABD'ye sert yanıt: Aynısını yaparız

Rusya'dan ABD'ye sert yanıt: Aynısını yaparız

İlk kez görüntülendi: Başsız tavuk canavarı

İlk kez görüntülendi: Başsız tavuk canavarı

Çok önemli yazı: Krizin kazananı Erdoğan'dır

Çok önemli yazı: Krizin kazananı Erdoğan'dır

Trump'ın adamına büyü yaptılar!

Trump'ın adamına büyü yaptılar!

İşkenceye dayanamadı! Çırılçıplak soyup...

İşkenceye dayanamadı! Çırılçıplak soyup...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.