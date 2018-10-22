Trump orduyu alarma geçirdi!

ABD Başkanı sınırdaki binlerce göçmen ile ilgili, "Sınır devriyesini ve orduyu alarma geçirdim, bu ulusal acil durum" dedi.

Sadly, it looks like Mexico’s Police and Military are unable to stop the Caravan heading to the Southern Border of the United States. Criminals and unknown Middle Easterners are mixed in. I have alerted Border Patrol and Military that this is a National Emergy. Must change laws! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2018

Honduras'tan yola çıkan binlerce göçmen önce Meksika'ya ve ardından ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

Meksika sınırına ulaşan göçmenler Meksika'da sığınma başvurusunda bulunuyor.

İnsanlar ‘Açız’ diyerek ülkeye giriş izni istiyor.

Şu ana kadar Guatemala-Meksika sınırına ulaşan göçmenlerden yalnızca 640'ının Meksika'ya girişine izin verildi.

Meksika'ya giremeyen çok sayıda göçmen, sınırdaki nehirden yüzerek Meksika'ya geçmeye çalıştı.

Meksika'ya geçebilen göçmenlerin Meksika-ABD sınırına ulaşması için 2 bin 575 km daha yol katetmesi gerekiyor.

Fakat ABD sınırına ulaşmayı başaran göçmenleri bu defa da Trump engeli bekliyor.

ABD'ye ulaşmaya çalışan göçmenler bu uzun yolculuğu daha iyi yaşam koşullarına sahip olmak için gerçekleştirdiğini söylüyor.

Sınırı geçmeyi başaran bazı göçmenler, iş bulabilmeleri durumunda Meksika'da da kalabileceklerini belirtiyor.



