Trump: Orduyu görevlendiririm

ABD Başkanı Donald Trump, George Floyd'un öldürülmesinin ardından düzenlenen protestolarla ilgili Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu. Trump, kent ve eyalet yöneticilerine, Ulusal Muhafızları konuşlandırmaları için çağrıda bulundu. Ulusal Muhafız birlikleri, acil durumlarda müdahaleye çağrılmak üzere kent ve eyaletlerde hazır bulunan askerlerden oluşuyor.

ABD Başkanı, kent ve eyalet yönetimlerinin protestolar karşısında "gerekli" adımları atmayı reddetmeleri hâlinde orduyu görevlendireceğini ve "sorunu onlar adına hızlıca çözeceğini" belirtti.

Trump, "Bu terörü organize edenlerin şunun farkında olmasını istiyorum: Ağır cezalarla karşılaşacaksınız" diye ekledi.

Trump'ın konuşma yaptığı Beyaz Saray'ın önünde de dört gündür eylemler devam ediyor. Konuşmasında başkent Washington D.C.'deki protestolara da değinen Trump, "İsyanı, yağmayı, vandalizmi, saldırıları ve mülkiyetlerin yakıp yıkılmasını durdurmak için binlerce ağır silahlı asker, askeri personel ve güvenlik görevlisini gönderiyoruz" dedi.