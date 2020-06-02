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Trump: Orduyu görevlendiririm

02.06.2020 08:49 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, kent ve eyalet yönetimlerinin protestolar karşısında "gerekli" adımları atmayı reddetmeleri hâlinde orduyu görevlendireceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, George Floyd'un öldürülmesinin ardından düzenlenen protestolarla ilgili Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu. Trump, kent ve eyalet yöneticilerine, Ulusal Muhafızları konuşlandırmaları için çağrıda bulundu. Ulusal Muhafız birlikleri, acil durumlarda müdahaleye çağrılmak üzere kent ve eyaletlerde hazır bulunan askerlerden oluşuyor.

ABD Başkanı, kent ve eyalet yönetimlerinin protestolar karşısında "gerekli" adımları atmayı reddetmeleri hâlinde orduyu görevlendireceğini ve "sorunu onlar adına hızlıca çözeceğini" belirtti.

Trump, "Bu terörü organize edenlerin şunun farkında olmasını istiyorum: Ağır cezalarla karşılaşacaksınız" diye ekledi.

Trump'ın konuşma yaptığı Beyaz Saray'ın önünde de dört gündür eylemler devam ediyor. Konuşmasında başkent Washington D.C.'deki protestolara da değinen Trump, "İsyanı, yağmayı, vandalizmi, saldırıları ve mülkiyetlerin yakıp yıkılmasını durdurmak için binlerce ağır silahlı asker, askeri personel ve güvenlik görevlisini gönderiyoruz" dedi.

Sokağa çıkma yasağı

George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından düzenlenen protestolarda birinci hafta dolarken ülkedeki büyük kentlerin bazılarında, akşam saatlerinden itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Televizyonlara yansıyan görüntülerde, New York City ve Los Angeles kentlerinde alışveriş merkezi ve mağazaların yağmalandığı görüldü.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, olayların tırmanması nedeniyle sokağa çıkma yasağının Salı günü saat 23.00'dan 20.00'a çekildiğini açıkladı.

Otopsi raporu

Floyd'un ölümüyle ilgili resmi otopsi raporu da yayımlandı. Raporda Floyd'un ölümü "cinayet" olarak tanımlandı. Floyd'un boğulduğunu belirten otopsi raporu, 46 yaşındaki ABD vatandaşının, polisin uyguladığı baskı nedeniyle ani kalp durması sonucu öldüğünü ortaya koydu.

DW,rtr,dpa/CÖ,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

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