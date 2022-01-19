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Trump Organizasyonuna ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ Suçlaması

19.01.2022 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York Eyalet Başsavcısı, eski Başkan Donald Trump’ın aile işletmesini mali fayda sağlamak için sürekli olarak malvarlığı değerini olduğundan az göstermekle suçladı

Trump Organizasyonuna ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ Suçlaması

New York Eyalet Başsavcısı, eski Başkan Donald Trump’ın aile işletmesini mali fayda sağlamak için sürekli olarak malvarlığı değerini olduğundan az göstermekle suçladı. Başsavcı bu durumun olası yeni sahtekarlık delili olabileceğini söyledi.

Başsavcı Letitia James tarafından yapılan bu yeni suçlama eski Cumhuriyetçi Başkan’ın, Trump Organizasyonu adlı holdingine ve çocuklarının buradaki görevlerine yönelik soruşturmada önemli bir adım olarak görülüyor.

Bu, Başsavcı’nın, Donald Trump ile çocukları Donald Trump Jr ve Ivanka Trump’ın yeminli ifade vermeleri için gönderilen celplere yanıt vermeleri çabasının bir parçası. Aile mahkemeye başvurarak celplerin engellenmesini istemişti.

Başsavcı James’in yürüttüğü sivil soruşturma olduğu için bu kapsamda Trump ya da çocukları hakkında cezai kovuşturma açılmadı. Ancak Başsavcı, Trump ailesini ve şirketi dava edebilir.

James, Trump'ın "nitelikli dolandırıcılık veya yasa dışılığa" karşı bir New York yasasını ihlal edip etmediğini inceliyor. İhlal sonucuna varılması Başsavcı’nın zararın tazmin edilmesini ya da söz konusu faaliyetlerin sonlandırılmasını isteme hakkını doğurabilir.

Trump ‘‘cadı avı’’ diyor

Trump, Demokrat başsavcı tarafından üç yıldır devam eden soruşturmayı ‘‘cadı avı’’ olarak nitelendiriyor.

Salı günü geç saatlerde Manhattan'daki bir New York eyalet mahkemesine yaptığı başvuruda James, Trump’a ait altı mülkün yanısıra "Trump Markası" hakkında ‘‘yanıltıcı beyanlarda’’ bulunduğunu iddia etti.

Bu mülkler; İskoçya'nın Aberdeen kentindeki golf kulüpleri, New York yakınlarında Westchester'daki Seven Springs konutu, Manhattan'da Wall Street ve Park Avenue üzerindeki binalar ve Trump Tower'daki çatı katından oluşuyor.

James, gayrimenkul değerlerinin banka kredisi almak için şişirilip şişirilmediğini ve vergi faturalarının daha düşük gösterilip gösterilmediğini araştırıyor. Mahkeme başvurusunda bankalara, sigortacılara ve vergi dairesine yapılan yanlış beyanların kanıtları da sunuluyor.

Başsavcı, mahkemeden Trump'ların 21 gün içinde ifade vermesi için karar çıkarmasını istiyor.

James yaptığı açıklamada, "Donald J. Trump ve Trump Organizasyonu'nun birden fazla varlığa yanlış ve hileli bir şekilde değer biçtiğini ve bu değerleri mali fayda için finansal kurumlara yanlış beyan ettiğini gösteren önemli kanıtlar ortaya çıkardık" sözlerini kullandı.

‘‘Asılsız saldırılar’’

Trump'ın avukatı Alina Habba, James'in suçlamalarını "Uzun bir asılsız saldırılar dizisinin ve kamuoyunu kendi uygunsuz davranışlarından uzaklaştırmaya yönelik bariz bir girişimin sonuncusu" olarak değerlendirdi.

Trump Organizasyonu tarafından yapılan açıklamadaysa, James gerçekleri çarpıtmakla ve halkı yanıltmakla suçlandı.

James'in soruşturması, Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'in ofisi tarafından Trump Organizasyonu’nun uygulamalarına yönelik açılan ceza soruşturmasıyla da örtüşüyor. James bu soruşturmaya Mayıs ayında katılmıştı.

Trump ailesinin avukatları mahkeme celplerinin sivil bir soruşturma için uygunsuz bir delil toplama yolu olduğunu ve bunların suç soruşturması kapsamında kullanılabilecek olduğunu söyledi.

Temmuz ayında, Trump Organizasyonu ve kurumun Mali İşler Başkanı Allen Weisselberg, 15 yıllık bir vergi dolandırıcılığı kapsamında şirket yöneticilerine "kayıt dışı" fayda sağladıkları suçlamasıyla ilgili ceza soruşturmasında suçlamaları yalanlamıştı.

Suçlamalar mali durum beyanatına odaklanıyor

James’in suçlamalarının odak noktası Donald Trump’ın yıllık mali durum beyanatına odaklanıyor.

James, Trump'ın beyanatların onaylanması sürecine kişisel olarak dahil olduğuna ve bunların kendi mali çıkarı için birçok ticari işlemde kullanıldığına dair delil bulduğunu söylüyor.

James, 2015 yılının Haziran ayındaki bir beyanın Trump'ın Wall Street'teki binasına 735 milyon 400 bin dolar olarak değer biçtiğini kaydetti. James, bunun tahmini rakamın 200 milyon dolar üzerinde olduğunu ancak sekiz ay önce aynı binaya 257 milyon dolar değer biçildiğini kaydetti.

Başsavcı James ayrıca, Trump'ın 2015 ve 2016 tarihli açıklamalarında çatı katı dairesinin değerini abarttığını ve imzaladığı çeşitli belgelerde açıklanan metrekareyi daha fazla göstererek 327 milyon dolar değer biçtiğini kaydetti.

Geçen ay Donald Trump, New York eyaletinin başkenti Albany'deki federal bir mahkemeye hakkındaki sivil soruşturmanın sonlandırılması için başvurmuş ve James'i soruşturmayı siyasi bir rakibi taciz etmek ve sindirmek için bir araç olarak kullanmakla suçlamıştı.

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