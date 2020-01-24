Trump Orta Doğu barış planını birkaç gün içerisinde açıklayacak

ABD Başkanı Donald Trump, başkan seçilmesinden bu yana 'Yüzyılın anlaşması olacak' diyerek sözünü verdiği ve İsrail - Filistin sorununa kalıcı çözüm getireceğini vadettiği yeni Orta Doğu barış planını birkaç gün içerisinde açıklayacağını söyledi.

Trump, "Harika bir plan. Filistinliler başta tepki negatif yaklaşabilir ama onlar için de iyi bir plan olduğunu görecekler" diye konuştu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, İsrail ziyareti sırasında hem Başbakan Binyamin Netanyahu'yu hem de Netanyahu'nun siyasi rakibi Mavi-Beyaz ittifakının lideri Benny Gantz'ı Beyaz Saray'a davet etmiş, iki siyasi liderin ziyaretinin 28 Ocak Salı günü gerçekleşmesi kararlaştırılmıştı.

Gazetecilerin Orta Doğu barış planının ne zaman açıklanacağı yönündeki sorularını yanıtlayan Trump, planın Netanyahu ve Gantz'ın Beyaz Saray ziyaretinden önce kamuoyuna duyurulacağını ifade etti.

Trump, aylardır üzerinde çalışılan ve geçen yılın sonunda tamamlandığı belirtilen plan için "Gerçekten işe yarayabilecek bir plan" dedi.

ABD Başkanı, Filistinli yetkililerle de heyetler düzeyinde temas halinde olduklarını ifade ederek, "Önümüzdeki dönemde de yeni görüşmeler olacak" dedi.