HABER

Trump, Orta Doğu’ya asker göndereceğini doğruladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2019 21:44 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınında Washington’un Orta Doğu’ya asker göndermeye hazırlandığı yönündeki haberleri doğruladı.ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınında ismi verilmeyen yetkililere dayandırılarak yayınlanan ve Washington’un Orta Doğu’ya asker göndermeye hazırlandığı yönündeki haberler hakkında açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınında Washington’un Orta Doğu’ya asker göndermeye hazırlandığı yönündeki haberleri doğruladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınında ismi verilmeyen yetkililere dayandırılarak yayınlanan ve Washington’un Orta Doğu’ya asker göndermeye hazırlandığı yönündeki haberler hakkında açıklama yaptı. Konuya ilişkin soruları cevaplayan Trump, basında yer alan iddiaları doğrulayarak, “Orta Doğu’da koruma istiyoruz. Nispeten küçük bir grup asker göndereceğiz” dedi.

ABD basınında yer alan haberlerde ise son dönemde özellikle İran ile artan gerginlik üzerine Trump’ın bölgedeki füze savunma sistemlerini güçlendirmek ve haber alma çalışmalarını arttırmak için asker göndereceği belirtilmişti. Beyaz Saray’da gerçekleşen bir toplantı öncesi Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan gönderilecek ek askeri güçlerin bölgede bulunan ABD kuvvetlerinin güvenliğini sağlamlaştıracağını ve İran’ın yanlış bir karar almasını engelleyeceğini söylemişti. Shanahan “Bizim işimiz caydırıcılık. Bu savaş için değil” diyerek “Amacımız ulaşım özürlüğü sağlamak, Suriye ve Irak’ta terör karşıtı faaliyetlerde bulunmak, Yemen’de Al-Kaide’yi yenmek ve İsrail ile Ürdün’ün güvenliğini sağlamak” demişti.

Geçtiğimiz haftalarda ABD ayrıca Nimitz sınıfı USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi ile destek filosunun yanı sıra, dört adet B-52 bombardıman uçağını ve yeni Patriot füze sistemlerini bölgeye göndermiş ve Irak’tan zorunlu olamayan tüm ABD personelinin tahliyesini emretmişti.

PARTNERInstagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?Instagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?
CHP'liler İzmir'de İstanbul seçimlerini konuştuCHP'liler İzmir'de İstanbul seçimlerini konuştu
Tayland Kralı darbeden sonra kurulan ilk parlamentoyu açtıTayland Kralı darbeden sonra kurulan ilk parlamentoyu açtı

En Çok Okunan Haberler

Dehşeti yaşamışlardı! Sarar çifti, o anları tek tek anlattı

Dehşeti yaşamışlardı! Sarar çifti, o anları tek tek anlattı

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nun canlı yayın çağrısına yanıt

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nun canlı yayın çağrısına yanıt

Siz bir de annesini görün! Beğeni yağdı

Siz bir de annesini görün! Beğeni yağdı

Yine olay oldu! 'Yerin dibine geçmek...'

Yine olay oldu! 'Yerin dibine geçmek...'

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

Hayvan otlatırken buldu! Ne olduğunu öğrenince donup kaldı

Hayvan otlatırken buldu! Ne olduğunu öğrenince donup kaldı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, UBER konusunda noktayı koydu!

Erdoğan 'Böyle bir şey yok' dedi ve noktayı koydu

Bakan Akar'a sözleri çok tartışılmıştı! Özgür Özel hakim karşısına çıktı

Bakan Akar'a sözleri çok tartışılmıştı! Özgür Özel hakim karşısına çıktı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan MHP'ye başsağlığı mesajı

Altun'dan MHP'ye başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hırsızlara bu işi bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hırsızlara bu işi bırakmayacağız

Bakan Hulusi Akar'dan NATO açıklaması

Bakan Hulusi Akar'dan NATO açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan o görüntülere tepki: Binali abi kime ne yaptı ya!

Soylu'dan o görüntülere tepki: Binali abi kime ne yaptı ya!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.