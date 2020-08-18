Trump Ortabatı Turunda Biden’ı Hedef Aldı

Wisconsin eyaletinin Oshkosh kentindeki havaalanında da Trump, Biden’ın yönettiği Amerika’da kimsenin güvende olmayacağını söyledi. Trump, Biden ve yardımcısı olarak seçtiği Senatör Kamala Harris’in ‘‘suçluların yanında’’ ve ‘‘polis karşıtı’’ olduklarını iddia etti.

VOA’ya konuşan Skidmore Üniversitesi tarih profesörü Jennifer Delton, Başkan’ın stratejisinin beyaz orta sınıfın protestolar, ayaklanmalar ve değişen nüfus yapısından duydukları korkuyu kullanmak şeklindeki eski bir taktik olduğu yorumunu yaptı. Delton, ‘’George Floyd protestoları, çıkan araklanmalar, mala zarar ve polis teşkilatının bütçesi kesilmesi gibi çağrılar, hangi partiye yakın olurlarsa olsunlar, yetmişli yaşlarındaki Minnesotalılar için rahatsız edici’’ dedi.

Minnesota 20’nci yüzyılda ilerici liberal geleneğin kalesi konumundaydı ve eyaletten Hubert Humphrey ve Walter Mondale gibi iki Demokrat başkan yardımcısı çıkmıştı. Ancak 1980’lerden itibaren bu gelenek değişti ve muhafazakarlar da eyalette yaygınlaştı.

Delton’a göre eyalet aynı zamanda güçlü ve siyasi olarak aktif Hmong ve Somali topluluklarının varlığı sayesinde de son derece çeşitlilik sahibi bir yer haline geldi.

Başkan Salı günü Arizona eyaletinin güneybatı sınırındaki Yuma şehrini de ziyaret etmeye hazırlanıyor. İki gün sonra da Biden’ın Delaware eyaletinde başkan adaylığını kabul konuşmasını yapacağı sırada Trump, Biden’ın gençliğinin geçtiği Pennsylvania eyaletinin Scranton kenti yakınlarında olacak.