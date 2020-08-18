Trump Ortabatı Turunda Biden’ı Hedef Aldı

Demokrat Parti kurultayının sanal ortamda başlamasıyla beraber Başkan Donald Trump da seçim kampanyasını ülkenin orta batı kesimlerine kaydırdı.
Minnesota ve Wisconsin’de havaalanlarında destekçilerine seslenen Trump, Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden’ı ‘‘solcu faşistlerin bilgisiz kuklası’’ olmakla suçladı.
Trump, Kasım ayında Demokrat rakibinin başkanlık seçimini kazanması halinde ülke sınırlarının açılacağı, ekonominin çökeceği ve başka felaketler yaşanacağı gibi uyarılarda bulundu.
Minnesota eyaletinin Mankato kentinin havaalanında açık havadaki kalabalığa seslenen Trump, Joe Biden Amerikası’nda Amerikan vatandaşlarının eskisi gibi korunmayacağını ve çetelerin insafına kalacaklarını savundu.
Wisconsin eyaletinin Oshkosh kentindeki havaalanında da Trump, Biden’ın yönettiği Amerika’da kimsenin güvende olmayacağını söyledi. Trump, Biden ve yardımcısı olarak seçtiği Senatör Kamala Harris’in ‘‘suçluların yanında’’ ve ‘‘polis karşıtı’’ olduklarını iddia etti.
Başkan Trump 2016’daki seçim yarışında Minnesota’da Demokrat rakibi Hillary Clinton’la başa baş gitse de Clinton az farkla eyalette zafer ilan etmişti.
VOA’ya konuşan Skidmore Üniversitesi tarih profesörü Jennifer Delton, Başkan’ın stratejisinin beyaz orta sınıfın protestolar, ayaklanmalar ve değişen nüfus yapısından duydukları korkuyu kullanmak şeklindeki eski bir taktik olduğu yorumunu yaptı. Delton, ‘’George Floyd protestoları, çıkan araklanmalar, mala zarar ve polis teşkilatının bütçesi kesilmesi gibi çağrılar, hangi partiye yakın olurlarsa olsunlar, yetmişli yaşlarındaki Minnesotalılar için rahatsız edici’’ dedi.
Minnesota 20’nci yüzyılda ilerici liberal geleneğin kalesi konumundaydı ve eyaletten Hubert Humphrey ve Walter Mondale gibi iki Demokrat başkan yardımcısı çıkmıştı. Ancak 1980’lerden itibaren bu gelenek değişti ve muhafazakarlar da eyalette yaygınlaştı.
Delton’a göre eyalet aynı zamanda güçlü ve siyasi olarak aktif Hmong ve Somali topluluklarının varlığı sayesinde de son derece çeşitlilik sahibi bir yer haline geldi.
Başkan Salı günü Arizona eyaletinin güneybatı sınırındaki Yuma şehrini de ziyaret etmeye hazırlanıyor. İki gün sonra da Biden’ın Delaware eyaletinde başkan adaylığını kabul konuşmasını yapacağı sırada Trump, Biden’ın gençliğinin geçtiği Pennsylvania eyaletinin Scranton kenti yakınlarında olacak.
Kampanya etkinliklerine Corona virüsü darbesi
Her iki başkan adayının kampanyaları da bu yıl Corona virüsü salgını nedeniyle uygulanan sosyal mesafe kuralları çerçevesinde oldukça kısıtlanmış durumda.
Başkan Trump, Corona virüsünün ülkeden çıkmasına engel olamayan Çin’i sorumlu tuttuğu bu kısıtlamadan hoşnutsuzluğunu da dile getirdi; ‘’Adaylar konuşma yaparken, seyirciden iki futbol sahası mesafe uzakta durmak zorunda’’ dedi.
Corona virüsü vaka sayısının neredeyse 5 milyon 500 bin olduğu ABD, 170 binin üzerinde ölü sayısıyla dünyada birinci. Trump, Mankato’daki konuşmasında ‘’Çin salgını bir gün solacak ama asla unutmayacağız’’ dedi.
Trump Haziran ayında Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde bir stadyum dolusu insanı bir araya toplamaya çalışmıştı, ancak katılımcıların sayısı beklentilerin altında kalmıştı. Etkinliğe maskesiz katılan eski Cumhuriyetçi başkan adaylarından Herman Cain daha sonra Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Trump’ın bu hafta dört eyalete düzenlediği hızlı ziyaretler ve katılımın sınırlı olduğu etkinlikler, ABD’de son yıllarda yaşanan başkanlık seçimi geleneklerinin tam tersi.