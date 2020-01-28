HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump Ortadoğu Planı'nı bugün açıklayacak

Trump Ortadoğu Planı'nı bugün açıklayacak

DÜNYA HABERLERİ  | 28.01.2020 13:48 | Son Güncelleme

Trump'ın Ortadoğu barış planını bugün açıklaması bekleniyor.

Trump Ortadoğu Planı'nı bugün açıklayacak

Filistin'de Hamas ve El Fetih Trump'ın planına karşı bir araya geliyor.ABD Başkanı Donald Trump bir süredir açıklanması beklenen Ortadoğu barış planını bugün kamuoyuyla paylaşacak. Trump Filistinlilerin konuya mesafeli olmalarına rağmen ileride uyum sağlayacaklarına inandığını belirtti.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Oval Ofis'te bir araya gelen Trump Ortadoğu barış planının "herkese mantıklı gelecek" bir plan olduğunu belirtirken, Filistinlilerin "istemeleri gereken" bir plan hazırlandığını kaydetti. Ancak bu planının Filistinliler için neden iyi olacağına değinmedi.

Dünyanın en büyük anlaşmazlıklarından birinin çözümüne yönelik ivme yaratacağı ümit edilen planın Trump ve Netanyahu tarafından bugün ilerleyen saatlerde genel hatlarıyla açıklanması bekleniyor.

Trump, "Filistinliler başta bu planı desteklemeyeceklerdir ancak ilerleyen zamanda onlar da destekleyecektir" dedi ve ekledi "Onlar için iyi olan bu. Hatta onlar için aşırı iyi. Ne olacağını ilerleyen zamanda göreceğiz. Şimdilik onlar olmadan plan yürürlüğe girmeyecek ve bunda bir sorun yok."

Trump, "İlerleyen zamanda onların da planı isteyeceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Filistin planı reddediyor

Filistinliler bu planın İsrail'in 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı'nda ele geçirdiği yerler arasında olan Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs'te bağımsız devlet olma umutlarını ortadan kaldıracağından endişe duyuyor. Filistinli liderler bu planın açıklanması için Washington'a davet edilmediklerini söylerken, planı reddediyor.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, uluslararası topluma çağrı yaparak Trump'ın Ortadoğu Planı'na karşı çıkmalarını istemişti.

Öte yandan Filistinli rakip Hamas ve El Fetih grupları da Ramallah'ta Trump'ın planına karşı bir araya geliyor. Görüşmede Filistinli rakip gruplar Trump'ın planına karşı alacakları pozisyonu belirleyecek.

Kudüs'ü başkent olarak tanıdı

ABD Başkanı Trump 2017 yılı Aralık ayında Kudüs'ü tek taraflı olarak İsrail'in başkenti olarak tanımıştı. Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği Kudüs'e taşınmıştı. Trump'ın Ortadoğu Planı'nın mimarı aynı zamanda damadı olan Beyaz Saray danışmanı Jared Kushner. Kushner 2019 yılı Haziran ayında, söz konusu plana ilişkin ekonomik ayrıntıları sunmuştu.

Reuters, AFP / SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
Aloe vera mucizesi! İşte faydaları...Aloe vera mucizesi! İşte faydaları...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

İstanbul’da korkunç kaza

İstanbul’da korkunç kaza

Çifte indirim geliyor

Çifte indirim geliyor

Olay paylaşım sonrası kendini tutamadı

Olay paylaşım sonrası kendini tutamadı

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Deprem için dünyadan başsağlığı mesajları

Deprem için dünyadan başsağlığı mesajları

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Düşen uçakta CIA'in Batı Asya yetkilisi vardı'

'Düşen uçakta CIA'in Batı Asya yetkilisi vardı'

'Bayan Popo'nun bir ayda kazandığı para dudak uçuklattı!

'Bayan Popo'nun bir ayda kazandığı para dudak uçuklattı!

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten yeni paylaşım

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten yeni paylaşım

Koronavirüs alarmı! Pekin'deki Tiananmen Meydanı'na girişler yasaklandı

Koronavirüs alarmı! O bölgeye giriş yasaklandı

Virüs korkunç boyutlara ulaştı! Doktorlar kendilerine bez bağlıyor!

Çin'de doktorlar kendilerine bez bağlıyor!

Tedirgin bekleyiş: Dünyaya çarpabilir!

Tedirgin bekleyiş: Dünyaya çarpabilir!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.