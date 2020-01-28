Trump Ortadoğu Planı'nı bugün açıklayacak

Filistin'de Hamas ve El Fetih Trump'ın planına karşı bir araya geliyor.ABD Başkanı Donald Trump bir süredir açıklanması beklenen Ortadoğu barış planını bugün kamuoyuyla paylaşacak. Trump Filistinlilerin konuya mesafeli olmalarına rağmen ileride uyum sağlayacaklarına inandığını belirtti.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Oval Ofis'te bir araya gelen Trump Ortadoğu barış planının "herkese mantıklı gelecek" bir plan olduğunu belirtirken, Filistinlilerin "istemeleri gereken" bir plan hazırlandığını kaydetti. Ancak bu planının Filistinliler için neden iyi olacağına değinmedi.

Dünyanın en büyük anlaşmazlıklarından birinin çözümüne yönelik ivme yaratacağı ümit edilen planın Trump ve Netanyahu tarafından bugün ilerleyen saatlerde genel hatlarıyla açıklanması bekleniyor.

Trump, "Filistinliler başta bu planı desteklemeyeceklerdir ancak ilerleyen zamanda onlar da destekleyecektir" dedi ve ekledi "Onlar için iyi olan bu. Hatta onlar için aşırı iyi. Ne olacağını ilerleyen zamanda göreceğiz. Şimdilik onlar olmadan plan yürürlüğe girmeyecek ve bunda bir sorun yok."