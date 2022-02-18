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Trump Otel Sözleşmesi Tartışması

18.02.2022 00:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Temsilciler Meclisi Denetim ve Reform Komisyonu’nun iki öncü Demokrat üyesi Carolyn Maloney ve Gerald Connolly, eski Başkan Donald Trump’ın başkent Washington’da uzun vadeli olarak kiraladığı tarihi binanın sözleşmesinin iptal edilmesi çağrısında bulundu

Trump Otel Sözleşmesi Tartışması

ABD Temsilciler Meclisi Denetim ve Reform Komisyonu’nun iki öncü Demokrat üyesi, eski Başkan Donald Trump’ın başkent Washington’da uzun vadeli olarak kiraladığı tarihi binanın sözleşmesinin iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Komisyon üyesi milletvekilleri Carolyn Maloney ve Gerald Connolly, Trump’ın başkan olmadan önce federal hükümetle kira kontratı imzalayıp, daha sonra da lüks bir otele dönüştürdüğü tarihi postane binasını, kontratın maddeleri çerçevesinde kar amaçlı olarak satışa çıkarmasının önüne geçilmesi gerektiğini savunuyor.

Maloney ve Connolly, Trump’ın binayla ilgili sözleşmeye imza atmadan önce sunduğu mali belgelerin usülsüz olabileceği iddiasında.

Başkent Washington’un merkezinde Pennsylvania Caddesi’ndeki tarihi bina, Trump’ın başkanlığı döneminde eski başkanın destekçileri ve bazı yabancı ülke yetkilileri tarafından da sıklıkla konaklama ve etkinlik düzenleme amaçlı kullanıldı.

Trump’ın şirketi tartışma konusu olan oteli 375 milyon dolara satmak üzere, merkezi Miami’de olan yatırım şirketi CGI ile geçen yıl bir anlaşmaya vardı. Söz konusu anlaşmanın resmiyete dökülmesi halinde Trump’ın 100 milyon dolar net kar elde edeceği haberleri gündemde.

New York Eyalet Başsavcısı Letitia James, Trump ve ailesini, bankalardan kredi çekip vergi borçlarını azaltmak için gayrimenkul varlıklarıyla ilgili eksik bilgi vermekle suçluyor. Eski Cumhuriyetçi Başkan Trump ise suçlamaları reddederek Demokrat Başsavcı James’in ‘cadı avında’ olduğunu ileri sürüyor.

Trump’ın eski muhasebe şirketi Mazars USA, 10 yıllık mali dosyalarla artık ilgilenmemeyi tercih ettikleri gerekçesiyle Trump Organizasyon şirketinin dosyalarının sorumluluğunu bu ay bıraktı.

Temsilciler Meclisi Denetim ve Reform Komisyonu üyeleri de, muhasebe şirketinin bu kararı dahil Trump’ın şirketiyle ilgili yaşanan tüm gelişmelerin, şirketin söz konusu tarihi binayla ilgili 2010 yılında başlattığı işlemlerle ilgili de şüphe oluşturduğunu savunuyor.

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Donald Trump
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