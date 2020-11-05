Trump oyların yeniden sayılmasını istiyor

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından oy sayım işlemleri sürüyor. Demokratların adayı Joe Biden'ın kilit eyaletler arasında bulunan Michigan ve Wisconsin'de seçimi kazanması, Beyaz Saray şansını yükseltti. Biden şimdiye kadar 264 seçici kurul delegesi kazanırken, Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın kazandığı delegeler 214'de kaldı. Başkanlık koltuğuna oturabilmek için en az 270 delegenin oyunu almak gerekiyor. Seçimin sonucunu Pennsylvania, Kuzey Carolina, Georgia ve Nevada eyaletlerinden gelecek oylar belirleyecek.

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Pennsylvania ve Georgia'da seçimi önde götüren Trump, mektupla verilen oyların sayımına başlaması ile Biden'ın gerisinde kaldı. Altı delege kazandıracak Nevada'da da Biden kılpayı önde bulunuyor. Pennsylvania'da Cuma öğleden sonraya kadar mektupla gelecek oy pusulaları da geçerli olacağı için, eyalette oy sayım işlemlerinin gecikebileceği tahmin ediliyor.

Seçimi önde götüren Biden, Çarşamba öğleden "Oy sayımı tamamlandığında kazananın biz olacağına inanıyoruz" dedi. 77 yaşındaki Biden, ancak zaferi ilan etmek için henüz erken olduğunu da sözlerine ekledi.