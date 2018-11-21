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Trump Özel Savcı Mueller’ın Sorularını Yazılı Yanıtladı

21.11.2018 18:50 | Son Güncelleme

Rusya soruşturmasını sürekli “cadı avı” olarak niteleyen Başkan Trump geçen hafta gazetecilere yaptığı açıklamada, sorulara yanıtları kendisinin hazırladığını söylemişti

Trump Özel Savcı Mueller’ın Sorularını Yazılı Yanıtladı

Başkan Donald Trump, Rusya soruşturmasında özel yetkili savcının sorularına yazılı yanıtlarını teslim etti. Avukatları, Trump’ın 2016 ABD başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahalesi hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğuna ilişkin soruların yazılı yanıtlarının Özel Savcı Robert Mueller’in ekibine iletildiğini belirtti.

Bu gelişmeyle Trump ilk kez aylardır süren soruşturmayla doğrudan işbirliği yapmış oldu ve kendisi açısından potansiyel riskler yaratabileceği düşünülen savcılarla yüz yüze oturması ihtimali de en azından şimdilik ortadan kalktı.

Trump’ın soruşturmayla nasıl işbirliği yapacağı konusu üzerinde iki taraf yaklaşık bir yıldır çalışıyordu ve en sonunda yazılı yanıt formülü üzerinde anlaşıldı. Bu anlaşmanın iki tarafa bazı yararlar sağladığı yorumları yapılıyor. Amerikan haber ajansı AP’nin haberindeki yoruma göre, Trump en azından geçici olarak yüz yüze mülakat tehdidinin önüne geçmiş oldu. Avukatları bu seçeneğe karşı çıkıyordu. Özel Savcı Mueller da, Başkan’dan doğruluğuna soruşturma boyunca sadık kalması beklenen açıklamaları kayda geçirmiş oldu.

Eğer Mueller yanıtları tatmin edici bulursa Trump’ın ifadeye çağrılması ihtimali konusunda yaşanan gerilim de son bulabilir. Trump ilk kez savcılarla soruşturmayla ilgili kendi sahip olduğu bilgileri paylaştı.

Ancak soruşturma görevlilerinin hala daha fazla bilgi için bastırabileceğine dikkat çekiliyor.

Mueller’in ekibi aylar önce Trump’ın hukuk ekibine Başkan’a sormak istedikleri onlarca soru yollamıştı. Sorular, Trump’ın seçim kampanyasının 2016 seçimlerini etkilemek için Kremlin’le gizli işbirliği yapıp yapmadığı ve Başkan’ın eski FBI Başkanı James Comey’yi görevden alma dahil bazı attığı adımlarla Rusya soruşturmasını engellemeye çalışıp-çalışmadığı hususlarını içeriyor.

Trump’ın avukatı Jay Sekulow, şu anki soru ve yanıtlarla ilgili ayrıntı paylaşmadı, sadece “özel savcılığın ofisince yazılı olarak sunulan sorular, soruşturmanın Rusya’yla alakalı konu başlıklarına ilişkin hususları içeriyor. Başkan yazılı olarak yanıtlar verdi” açıklamasını yaptı. Başkan’ın hukuk ekibinin soru ve yanıtların kopyalarını paylaşmayacağı ya da özel savcılıkla herhangi bir yazışması hakkında konuşmayacağı kaydedildi.

Trump’ın avukatlarından Rudy Giuliani, avukatların “sorunların çoğunun ciddi boyutta anayasal sorunlar doğurduğu ve meşru bir soruşturmanın kapsamı dışına çıktığı” inancında olmayı sürdürdüğünü söyledi. Giuliani, Mueller’in ofisinin “Beyaz Saray’dan daha önce olmadığı kadar bir işbirliği” gördüğünü, 1,4 milyon sayfa civarında materyalin kendilerine gönderildiğini belirtti. Giuliani, “Artık bu soruşturmayı sona erdirme zamanı” ifadesini kullandı.

Rusya soruşturmasını sürekli “cadı avı” olarak niteleyen Başkan Trump geçen hafta gazetecilere yaptığı açıklamada, sorulara yanıtları kendisinin hazırladığını söylemişti.

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