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  4. Trump, Paris Büyükelçisinin rezidansında beğendiği 3 sanat eserini almış

Trump, Paris Büyükelçisinin rezidansında beğendiği 3 sanat eserini almış

DÜNYA HABERLERİ  | 07.09.2020 15:36 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kasım 2018'de ABD'nin Paris Büyükelçiliği rezidansında görüp beğendiği 3 sanat eserini Fransa'dan dönerken Washington'a götürdüğü bildirildi.

Trump, Paris Büyükelçisinin rezidansında beğendiği 3 sanat eserini almış

Bloomberg'in haberine göre, Trump, 2018 yılı kasım ayında 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıldönümü törenlerine katılmak için geldiği Fransa'da 1948 yılında ABD tarafından satın alınan Hotel de Pontalba'da Paris Büyükelçisi Jamie McCourt'un konuğu olarak kaldı.

Trump, Belleau Wood Mezarlığı ziyareti aşırı yağış nedeniyle iptal edilince 6 saat fazladan zaman geçirdiği rezidansta görüp beğendiği 3 sanat eserini ABD'ye dönüşü sırasında Air Force One uçağına yükleterek Beyaz Saray'a götürdü.

ABD Başkanının isteği karşısında hayrete düşen McCourt, buna karşı çıkmadı, Trump da ikinci dönem başkan seçileceğini varsayarak şakayla büyükelçinin eserleri "6 yıl sonra" geri alabileceğini dile getirdi.

Washington'da orijinallerinin kopyaları olduğu ortaya çıkan, 750 bin dolar değerindeki eserlerin, Benjamin Franklin portresi ve Franklin'in büstü ile Yunan mitolojik karakterlerinden oluşan gümüş heykelcik seti olduğu ifade edildi.

Trump'ın eserleri Washington'a götürme kararı üzerine, Dışişleri Bakanlığı ile Beyaz Saray yetkilileri arasında bunun yasal olup olmadığına ilişkin yazışmalar yapıldı. Sonunda hükümet yetkilileri, eserlerin ABD hükümetinin mülkiyeti olduğu sonucuna vardı.

Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere, eserlerin Paris'ten getirildiğini doğrulayarak, "Başkan, Amerikan halkına ait bu güzel, tarihi parçaları Halkın Evinde görünür bir şekilde sergilenmeleri için ABD'ye geri getirdi." ifadesini kullandı.

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