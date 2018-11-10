Trump Paris Gezisine Sert Mesajlarla Başlıyor

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıldönümü anma törenlerine katılmak üzere Paris'e gelen ABD Başkanı Donald Trump, daha uçaktan iner inmez attığı tweet'lerle Fransa gezisine 'çok sert' başladı. Trump, törenler dahi başlamadan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u "Avrupa ordusu" konusundaki açıklamaları nedeniyle sert eleştirdi. Eşi Melania Trump ile Paris'teki anma etkinliklerine katılacak olan Trump'ın uçağı Cuma gecesi, yerel saat ile 22.00'de Paris'e indi. Trump, Paris'e gelmeden 4 gün önce, Macron'un ABD'yi 'bir tehdit olarak' tanımlayan sözleri ilişkileri gerdi. Başkan Donald Trump, Elysee Sarayı'nda Macron ile görüşmeden önce tonu yükseltti. Macron'un Europe 1 Radyosu'nda dile getirdiği "ABD'ye güvenmeden, Avrupa kendi ordusunu kurmalıdır" sözlerine Trump, Twitter üzerinden paylaştığı bir mesajla, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa'nın ABD, Çin ve Rusya'ya karşı korunmak için kendi askeri gücüne sahip olması gerektiğini söyledi. Çok aşağılayıcı, ama belki Avrupa önce, Amerika'nın büyük ölçüde sübvanse ettiği NATO'da kendisine düşen payı adil bir şekilde ödemeli" dedi.

Attığı tweet ile diplomatik bir gerilim yaratan Trump, anma törenleri dolayısıyla yapılacak 'Barış için Paris Forumu’na da katılmayacağını bildirdi. Macron, 6 Kasım Salı sabahı konuk olduğu Europe 1 Radyosu'nda ABD'yi de Rusya ve Çin ile birlikte tehdit unsuru oluşturan ülkeler sınıfına koyarak, "Bu tehditler karşısında, eğer gerçek bir Avrupa ordusu kurmazsak Avrupalıları koruyamayız. Rusya, Çin hatta ABD, bugün tehdit unsurları. Rusya'nın nasıl tehdit oluşturabileceğini gördük. ABD Başkanı Trump’ın birkaç hafta önce silahsızlanma anlaşmasından çekileceğini gördüğüm zaman sordum, burada kurban kim olacak? Avrupa ve onun güvenliği. Ben abartmıyorum" diye konuşmuştu. Trump ise, göreve geldiğinden bu yana Avrupa'nın NATO'nun finansal yüküne daha fazla katkı yapması gerektiğinde ısrar ediyor. NATO'nun geçtiğimiz Temmuz ayında düzenlenen Genel Kurul toplantısına katılan Trump, AB ülkelerinden, savunma harcamalarına ayırdıkları payı yüzde 4 oranında artırmalarını istemişti. CNN muhabiri Jim Acosta Paris'te

Trump'ın ara seçimlerin ardından düzenlediği basın toplantısında soru sormakta ısrar ettiği ve mikrofonu bırakmadığı için Beyaz Saray akreditasyonu iptal edilen CNN Televizyon kanalının Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta, Trump'ın temaslarını izlemek için Paris'e geldi. Twitter hesabından Eyfel Kulesi'nin önünde çektiği, gülümseyen bir fotoğrafını paylaşan Acosta, "Trump'ın gezisini izlemek üzere geldiğimiz Paris'ten selamlar" dedi. Acosta'ya Beyaz Saray'ın uyguladığı akreditasyon yasağı Fransa'da geçerli olmayacak. Ama Acosta'nın soru sorma şansı yüksek görünmüyor, zira Trump'ın programında bir basın toplantısı şimdilik yer almıyor. Trump, gezisine Macron ile Elysee Sarayı'ndaki görüşme ile başlıyor. ABD Başkanı, Aisne bölgesindeki ve Paris yakınlarındaki Suresnes kentinde iki ayrı Amerikan mezarlığını ziyaret edecek. Pazar günü Zafer Takı'ndaki anma törenleri ile Elysee Sarayı'ndaki öğle yemeğine katılacak olan Başkan Trump, Paris Barış Forumu'na katılmadan Fransa'dan ayrılacak. Paris'te Trump protestosu