Trump-Pelosi Kavgası Büyüyor

Başkan Donald Trump’la Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi arasındaki gerilim karşılıklı hakaretlere ve kişisel saldırılara varan bir düzeye ulaştı. Pelosi, ülkeyi Trump’tan kurtarmak için “müdahale edilmesi” çağrısında bulunurken, Trump da Pelosi için “deli” dedi.

Pelosi’nin Trump’ın başkanlık yetisine sahip olup olmadığını, Trump’ın da Pelosi’nin akıl sağlığını sorgulayan ifadeleri, 2020 Başkanlık seçimleri öncesinde iki tarafın bütçe, göçmenlik, ulusal güvenlik gibi ciddi ve mutlaka Kongre’den geçirilmesi gereken konularda birlikte çalışmasını zorlaştıracak gibi görünüyor.

Trump dün öğleden sonra Beyaz Saray’daki bir basın toplantısında konuyu önceki gün Pelosi ve Senato Demokrat Çoğunluk Lideri Chuck Schumer’le üç dakikada bitirdiği toplantıda yaşananlara getirdi. Öfke nöbetine girdiği suçlamalarını sert biçimde reddeden Trump, odada bulunan Beyaz Saray çalışanlarına sakin olduğunu tek tek doğrulattı. Trump, Pelosi için de “berbat bir halde” ifadesini kullandı.

Eleştirdiği kişilere takma ad getirmesiyle bilinen Başkan Trump, Pelosi için bunu yapmaktan bugüne kadar kaçınmıştı ama dün bu durumu bozdu ve Temsilciler Meclisi Başkanı’nı “Deli (Crazy) Nancy. Nancy’yi izledim, tam bir deliydi” dedi. Trump kendisi için de “Aşırı istikrarlı bir dahiyim” ifadesini kullandı.