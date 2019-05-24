Trump-Pelosi Kavgası Büyüyor

Başkan Donald Trump’la Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi arasındaki gerilim karşılıklı hakaretlere ve kişisel saldırılara varan bir düzeye ulaştı. Pelosi, ülkeyi Trump’tan kurtarmak için “müdahale edilmesi” çağrısında bulunurken, Trump da Pelosi için “deli” dedi.
Pelosi’nin Trump’ın başkanlık yetisine sahip olup olmadığını, Trump’ın da Pelosi’nin akıl sağlığını sorgulayan ifadeleri, 2020 Başkanlık seçimleri öncesinde iki tarafın bütçe, göçmenlik, ulusal güvenlik gibi ciddi ve mutlaka Kongre’den geçirilmesi gereken konularda birlikte çalışmasını zorlaştıracak gibi görünüyor.
Trump dün öğleden sonra Beyaz Saray’daki bir basın toplantısında konuyu önceki gün Pelosi ve Senato Demokrat Çoğunluk Lideri Chuck Schumer’le üç dakikada bitirdiği toplantıda yaşananlara getirdi. Öfke nöbetine girdiği suçlamalarını sert biçimde reddeden Trump, odada bulunan Beyaz Saray çalışanlarına sakin olduğunu tek tek doğrulattı. Trump, Pelosi için de “berbat bir halde” ifadesini kullandı.
Eleştirdiği kişilere takma ad getirmesiyle bilinen Başkan Trump, Pelosi için bunu yapmaktan bugüne kadar kaçınmıştı ama dün bu durumu bozdu ve Temsilciler Meclisi Başkanı’nı “Deli (Crazy) Nancy. Nancy’yi izledim, tam bir deliydi” dedi. Trump kendisi için de “Aşırı istikrarlı bir dahiyim” ifadesini kullandı.
Pelosi’den yanıt gecikmedi: “’Aşırı istikrarlı dahi’ daha fazla başkan gibi davranmaya başladığı zaman, onunla altyapı, ticaret ve diğer konularda birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağım” diye konuştu.
Trump hafta başında Beyaz Saray’da Demokrat liderlerle altyapı konusunda yapmayı planladığı bir toplantıyı başlamadan bitirmiş ve odayı terketmişti. Trump, toplantı öncesinde Pelosi’nin kendisi için söylediği “bir şeyleri gizlemeye çalışıyor” ifadesine sert tepki göstererek, bu şartlar altında Demokratlar’la birlikte çalışmanın mümkün olmadığını belirtmişti.
Trump bir yandan da Kongre içerisinde görevden azledilmesi sürecinin başlayabileceğine yönelik ihtimallerin daha sık dile getirilmesinin baskısıyla karşı karşıya bulunuyor. Pelosi, Temsilciler Meclisi’nin “azil yolunda” olmadığını söyledi ancak bu konuda bir araştırmanın yapılmasının seçenek dışı olmadığını kaydetti.
Pelosi hafta içindeki bir basın toplantısında, ABD başkanlarının hangi koşullarda görevden alınabileceğine yönelik süreci anlatan Anayasa’nın 25’inci maddesini şaka yollu gündeme getirdi.
Amerikan Anayasası'nın 25'inci maddesi, bir başkan ya da başkan yardımcısının görevini yerine getiremeyecek durumda olması halinde görevden nasıl alınacağa ilişkin süreci belirliyor.
Pelosi, “(Trump’ın) Ailesi ya da yönetiminin veya ekibinin bu ülkenin yararı için müdahale etmesini diliyorum” dedi, Trump ve ülke için dua ettiğini söyledi.
Pelosi, Başkan Trump için, “Belki yıllık izin almak ister” derken, Trump’ın sıhhatinden endişeli olup olmadığı sorusuna “evet (endişeliyim)” yanıtını verdi.
Trump da Nancy Pelosi’nin kendisi için dua ettiği sözlerine Twitter’dan “Nancy, duaların için çok teşekkürler. Bunda gerçekten samimi olduğunu biliyorum” diye yanıt verdi.
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