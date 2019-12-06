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Trump, Pensacola'daki saldırının ardından Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.12.2019 22:47 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "(ABD'deki bir hava üssünde Suudi Arabistan vatandaşının düzenlediği silahlı saldırı) Kral Selman bin Abdülaziz el-Suud, saldırganın barbarca eylemlerinden dolayı Suudi Arabistan halkının çok öfkeli olduğunu söyledi ve bu kişinin eylemlerinin hiçbir şekilde Amerikan halkına sevgi besleyen Suudilerin hissiyatlarını yansıtmadığını belirtti"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un, bir vatandaşları tarafından ABD'deki hava üssünde düzenlenen saldırıyı "barbarca bir eylem" olarak tanımladığını aktardı.

Trump, bu sabah Florida eyaletinde Donanma Hava İstasyonu Pensacola'da Suudi Arabistan vatandaşı olduğu belirtilen bir kişinin düzenlediği silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saldırının ardından Kral Selman'ın kendisini aradığını aktaran Trump, "Kral Selman, Pensacola'da yaşanan saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini, yaralananlarının ailelerine ise sevgilerini iletti." ifadelerini kullandı.

Trump, saldırganın Suudi Arabistan vatandaşı olmasına ilişkin, "Kral Selman, saldırganın barbarca eylemlerinden dolayı Suudi Arabistan halkının çok öfkeli olduğunu söyledi ve bu kişinin eylemlerinin hiçbir şekilde Amerikan halkına sevgi besleyen Suudilerin hissiyatlarını yansıtmadığını belirtti." diye konuştu.

- Basın, saldırganın Suudi Arabistan vatandaşı olduğunu yazmıştı

Amerikan basını, saldırganın eğitim için Pensacola'ya gelen ve Suudi Arabistan ordusu mensubu bir kişi olduğunu yazmıştı.

Saldırıya ilişkin basın toplantısı düzenleyen bölge yetkilileri, olaya "yabancı bir ülke vatandaşının" karıştığını belirterek, soruşturmayı FBI'ın devraldığını belirtmişti.

Yetkililer, saldırganın havacılık eğitimi almak üzere ABD'ye geldiğini söylemiş, ancak saldırganın kimliği hakkında net bir açıklama yapmaktan kaçınmıştı.

Pensacola'daki silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı. Saldırgan da ölü ele geçirilmişti.

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Donanma Hava İstasyonu Kral Selman Suudi Arabistan Kralı Trump

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