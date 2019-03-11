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Trump, Pentagon için 750 milyar dolar bütçe isteyecek

DÜNYA HABERLERİ  | 11.03.2019 19:29 | Son Güncelleme

ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin, Kongre'den 2020 yılı savunma bütçesi için 750 milyar dolar talep edecek.

Trump, Pentagon için 750 milyar dolar bütçe isteyecek

Amerikan CNN televizyonunun savunma yetkililerine dayandırdığı haberinde, Başkan Trump yönetiminin isteğe bağlı bütçe talebinde savunma harcamaları için 750 milyar dolar isteyeceği belirtildi.

Kongrenin bu miktarı onaylayıp onaylamayacağı henüz net değilken, söz konusu 750 milyar doların; 544 milyar doları temel bütçe için, 9 milyar doları acil durum fonu için, 165 milyar doların ise savaş fonu olarak da bilinen denizaşırı operasyonlar fonu için ayrılacağı belirtildi.

GEÇEN YIL PENTAGON BÜTÇESİNE 716 MİLYAR DOLAR AYRILMIŞTI

Konuya ilişkin konuşan bir Pentagon yetkilisi de savunma bütçesi için 750 milyar dolar talep edileceği iddialarını doğrularken, bütçeye ilişkin detay vermekten kaçındı.

Pentagon, savunma bütçesi detaylarını yarın kamuoyuna açıklayacak.

Trump yönetimi, geçen yıl Pentagon bütçesine 716 milyar dolar ayırmıştı. Bir önceki yıl ise Pentagon’a 699 milyar dolar verilmişti. (AA)

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Donald Trump Pentagon

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Cebinden mi ödüyor geri kalmış ülkeler nasılsa köle gibi çalışıyor
Para ülkede kalıyor zaten rakamın bir önemi yok
eyy Amerikan halkı vergileriniz nerelere gidiyor.
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