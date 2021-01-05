Trump pes etmiyor: Sonuna kadar savaşacağız!

Trump, yarın ikinci tur Senato seçimlerinin yapılacağı Georgia eyaletinin Dalton kentinde düzenlediği mitingde taraftarlarına seslendi.

Başkanlık seçimlerinde de Georgia eyaletinde asıl kazananın kendileri olduğunu öne süren Trump, "Georgia'yı kaybetmiş olma ihtimalimiz yok. Bu hileli bir seçimdi" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Georgia'daki ikinci tur seçimlerle Senato'da Cumhuriyetçilerin çoğunluğunu korumaya devam edeceğine inandığını belirterek, "Demokratlar Senato'yu ve Beyaz Saray'ı bizden çalmaya çalışıyor. Biz buna izin vermeyiz, sonuna kadar savaşacağız." ifadelerini kullandı.

3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde yolsuzluk yapıldığını ve buna karşı insanların sesini yükseltmesi gerektiğini savunan Trump, "Eğer şimdi bir şey yapmazsak, bu ülkede bir daha hiçbir zaman adil seçimler yapılamaz." dedi.

Trump, Demokratların ülkenin sistemini yıkmaya çalıştığını belirterek, "Elimizdeki son savunma hattı Senato koltukları. Bunlara sahip çıkalım. Yarın gidin ve oyunuzu kullanın" çağrısında bulundu.