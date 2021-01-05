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Trump pes etmiyor: Sonuna kadar savaşacağız!

05.01.2021 09:53 | Son Güncelleme:
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Trump pes etmiyor: Sonuna kadar savaşacağız!

Trump, Demokratların seçimlerde usulsüzlük yaptığı iddialarını yineleyerek, "Demokratlar Senato'yu ve Beyaz Saray'ı bizden çalmaya çalışıyor. Biz buna izin vermeyiz, sonuna kadar savaşacağız" açıklaması yaptı.

Trump, yarın ikinci tur Senato seçimlerinin yapılacağı Georgia eyaletinin Dalton kentinde düzenlediği mitingde taraftarlarına seslendi.

Başkanlık seçimlerinde de Georgia eyaletinde asıl kazananın kendileri olduğunu öne süren Trump, "Georgia'yı kaybetmiş olma ihtimalimiz yok. Bu hileli bir seçimdi" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Georgia'daki ikinci tur seçimlerle Senato'da Cumhuriyetçilerin çoğunluğunu korumaya devam edeceğine inandığını belirterek, "Demokratlar Senato'yu ve Beyaz Saray'ı bizden çalmaya çalışıyor. Biz buna izin vermeyiz, sonuna kadar savaşacağız." ifadelerini kullandı.

3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde yolsuzluk yapıldığını ve buna karşı insanların sesini yükseltmesi gerektiğini savunan Trump, "Eğer şimdi bir şey yapmazsak, bu ülkede bir daha hiçbir zaman adil seçimler yapılamaz." dedi.

Trump, Demokratların ülkenin sistemini yıkmaya çalıştığını belirterek, "Elimizdeki son savunma hattı Senato koltukları. Bunlara sahip çıkalım. Yarın gidin ve oyunuzu kullanın" çağrısında bulundu.

Başkanlık seçimlerinde asıl kazananın kendisi olduğu yönündeki açıklamalarını sürdüren Trump, yenilgiyi kabul etmeyeceğini belirtti.

Trump, kendisinin Kuzey Kore de dahil birçok alanda başarılı politikalar izlediğini kaydederek, "Ben Joe Biden'ın Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile iyi anlaşabileceğini düşünmüyorum." diye konuştu.

KONGREDEKİ DENGEYİ GEORGİA BELİRLEYECEK

Öte yandan 3 Kasım'daki seçimlerde netleşen eyaletlerde koltuk dağılımı 100 sandalyeli Senato'da, 50 Cumhuriyetçi'ye karşı 48 Demokrat dengesinde kaldı.

Georgia'daki seçimlerde bir koltuğu bile almaları durumunda Cumhuriyetçiler, Senato'daki çoğunluğunu korumuş olacak.

Senato'yu Cumhuriyetçilerin kontrol etmesi Demokrat Başkan Joe Biden'ın politikalarını hayata geçirmesini zorlaştıracak.

İkinci senaryoda ise Georgia'daki iki koltuğu da kazanmaları durumunda Demokratlarda dengeyi Başkan Yardımcısı Demokrat Kamala Harris bozacak. Senato Başkanlığı sıfatı da bulunacak Harris, Demokratların çoğunluğu bulmalarını sağlayacak.

Senatonun kontrolünün Demokratlara geçmesi durumunda, Demokratlar hem Temsilciler Meclisi'ni hem Senato'yu hem de Beyaz Saray'ı ellerine alarak birbiriyle daha uyumlu bir süreç yürütebilmeyi hedefliyor.

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