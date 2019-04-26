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Trump petrol fiyaları konusunda OPEC'i aramış

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 19:02 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "(ABD'de) Benzin fiyatları düşüyor. OPEC'i aradım, 'Petrol fiyatlarını aşağı çekmeniz lazım' dedim ve şimdi benzin fiyatları düşüyor" - "(Rusya soruşturması raporu) Don McGahn'a asla Mueller'ı kovması gibi bir şey söylemedim. Eğer Mueller'ı kovmak isteseydim bunu kendim yapardım. Mueller'ın görevine son vermeye kesinlikle hakkımız var ama yapmadım"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarının düştüğünü kaydederek, "Benzin fiyatları düşüyor. OPEC'i aradım, 'Petrol fiyatlarını aşağı çekmeniz lazım' dedim ve şimdi benzin fiyatları düşüyor." dedi.

ABD Başkanı Trump, Indiana eyaletine yapacağı ziyaret öncesinde Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Petrol fiyatları konusunda piyasalarda endişe olup olmadığı şeklinde soruyu yanıtlayan Trump, bu konuda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile görüştüğünü belirterek, "Benzin fiyatları düşüyor. OPEC'i aradım, 'Petrol fiyatlarını aşağı çekmeniz lazım' dedim ve şimdi benzin fiyatları düşüyor." değerlendirmesini yaptı.

- "Mueller'ın kovulması için talimat vermedim"

ABD Başkanı, daha sonra gazetecilerin Rusya soruşturması konusundaki sorularını yanıtladı.

Soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ı kovması için eski hukuk danışmanı Don McGahn'a hiçbir şekilde talimat vermediğini ifade eden Trump, "Don McGahn'a asla Mueller'ı kovması gibi bir şey söylemedim. Eğer Mueller'ı kovmak isteseydim bunu kendim yapardım. Çok kolay bir iş ve buna hakkım var. Mueller'ın görevine son vermeye kesinlikle hakkımız var ama yapmadım." ifadesini kullandı.

Rusya soruşturmasını yürüten Mueller'ın Adalet Bakanlığına sunduğu raporda, Trump'ın yanındaki danışmanları aracılığıyla kendisini kovdurmaya çalıştığı ancak danışmanların bu talimata uymayı reddettiği iddia edilmişti.

- "Otto için ödeme yapmadım"

Trump ayrıca, Kuzey Kore'de hapis yattıktan sonra ABD'ye dönüşünde hayatını kaybeden Amerikalı Otto Warmbier için Pyongyang yönetimine herhangi bir ödeme yapmadıklarını söyledi.

Trump, Warmbier'in tedavi masrafları için Kuzey Kore'nin fatura ettiği 2 milyon doları kesinlikle ödemediklerini savunarak, "Otto için bir ödeme yapmadık. Ödeme yapıldığı yönündeki haberler yalan. Ben hiçbir rehine için ödeme yapmadım." diye konuştu.

CNN televizyonunda dün yayımlanan haberde, Pyongyang yönetiminin Otto Warmbier'in serbest bırakılması için 2 milyon dolar tutarındaki hastane masraflarının ödenmesini istediği iddia edilmişti.

Trump ise sabah Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Otto Warmbier için Kuzey Kore'ye ne 2 milyon dolar ne de başka şey ödenmiştir. Biz 4 esir için 1,8 milyar dolar fidye veren, hain Çavuş Berghdal'ı almak için 5 terörist esiri düşmana teslim eden Obama yönetimi değiliz." ifadesini kullanmıştı.

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