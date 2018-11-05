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Trump, petrol fiyatı konusunda temkinli

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 22:30 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "(İran'a yönelik) Bugüne kadarki en güçlü yaptırımları getirdik fakat petrol konusunda biraz yavaş gitmek istiyoruz, dünyada petrol fiyatlarının yükselmesini istemem"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın petrol ticaretine yönelik yaptırımları zamana yayarak uygulamaya geçireceklerini ve dünyada petrol fiyatlarının yükselmesini istemediğini söyledi.

Beyaz Saray'ın bahçesinde İran yaptırımlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, yaptırımların bütünü ile İran'ın petrol ihracatı konusunu birbirinden ayrı değerlendirdiğine işaret etti.

İran'a karşı çok güçlü ve sert bir pozisyon aldıklarını belirten Trump, "(İran'a yönelik) Bugüne kadarki en güçlü yaptırımları getirdik fakat petrol konusunda biraz yavaş gitmek istiyoruz, dünyada petrol fiyatlarının yükselmesini istemem." ifadesini kullandı.

Petrol fiyatları konusunda ABD'nin temkinli bir tavır izleyeceği sinyalini veren Trump, "Bunun İran ile bir ilgisi yok, İran'ın petrolünü (ihracatını) hemen sıfıra indirebilirim ancak o zaman piyasalarda bir şoka neden olur. Petrol fiyatlarının yükselmesini istemem." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketi bugün itibarıyla resmen devreye girmiş, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ikinci yaptırım paketinde petrol ithalatına ilişkin Türkiye'nin de dahil olduğu 8 ülkeye geçici muafiyet tanınacağını açıklamıştı.

Pompeo, Türkiye, Çin, Hindistan, İtalya, Yunanistan, Japonya, Güney Kore ve Tayvan'a, İran'a yönelik yaptırımlara ilişkin geçici muafiyet tanıyacaklarını belirtmişti.

İlki 7 Ağustos'ta devreye giren yaptırım paketinin ikinci adımı kapsamında ABD, 50 İran bankası ile 700'den fazla şirket ve kişiyi yaptırım listesine eklemişti.

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Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump İRAN

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