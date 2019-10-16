Trump: 'PKK IŞİD’den Daha Kötü'

ABD Başkanı Donald Trump’ın İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yla yaptığı ortak basın toplantısına Türkiye ve Suriye konusundaki açıklamaları damga vurdu. Trump “Kürtleri melekmiş gibi gösteriyoruz. PKK muhtemelen terör konusunda IŞİD’den daha kötü bir tehdit” dedi.

Başkan Trump’a “Erdoğan’ın Suriye operasyonu kararına şaşırdınız mı?” sorusu yöneltildi. Trump “Hayır karar beni şaşırtmadı. Bunu uzun süredir yapmak istiyordu. Biz neden Suriye toprağını koruyoruz? Esat bizim dostumuz değil. Kürtler de melek değil.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Suriye operasyonuna yeşil ışık yakmadığını bir kez daha yineleyen Trump, bu ifadeyi aldatıcı bulduğunu söyledi.

“Kürtleri melek gibi gösteriyoruz”

Ortak basın toplantısının en dikkat çekici kısmı Trump’ın IŞİD ve PKK kıyaslamaları yaptığı anlardı. Trump “PKK’ya bakın. IŞİD PKK’ya saygı duyuyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü onlardan daha sertler. Kimse bunu söylemek istemiyor ama biz Kürtleri melekmiş gibi gösteriyoruz. Dünyanın parasını ödedik onlara. Tamam, harika bizimle savaştılar ama büyük bir servet ödedik” dedi.