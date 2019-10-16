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Trump: 'PKK IŞİD’den Daha Kötü'

16.10.2019 21:49 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın İtalya Cumhurbaşkanı'yla yaptığı ortak basın toplantısına Türkiye ve Suriye konusundaki açıklamaları damga vurdu. Trump “Kürtleri melekmiş gibi gösteriyoruz. PKK muhtemelen terör konusunda IŞİD’den daha kötü bir tehdit” dedi

Trump: 'PKK IŞİD’den Daha Kötü'

ABD Başkanı Donald Trump’ın İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yla yaptığı ortak basın toplantısına Türkiye ve Suriye konusundaki açıklamaları damga vurdu. Trump “Kürtleri melekmiş gibi gösteriyoruz. PKK muhtemelen terör konusunda IŞİD’den daha kötü bir tehdit” dedi.

Başkan Trump’a “Erdoğan’ın Suriye operasyonu kararına şaşırdınız mı?” sorusu yöneltildi. Trump “Hayır karar beni şaşırtmadı. Bunu uzun süredir yapmak istiyordu. Biz neden Suriye toprağını koruyoruz? Esat bizim dostumuz değil. Kürtler de melek değil.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Suriye operasyonuna yeşil ışık yakmadığını bir kez daha yineleyen Trump, bu ifadeyi aldatıcı bulduğunu söyledi.

“Kürtleri melek gibi gösteriyoruz”

Ortak basın toplantısının en dikkat çekici kısmı Trump’ın IŞİD ve PKK kıyaslamaları yaptığı anlardı. Trump “PKK’ya bakın. IŞİD PKK’ya saygı duyuyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü onlardan daha sertler. Kimse bunu söylemek istemiyor ama biz Kürtleri melekmiş gibi gösteriyoruz. Dünyanın parasını ödedik onlara. Tamam, harika bizimle savaştılar ama büyük bir servet ödedik” dedi.

Başkan Trump, “Kürtlerin bir parçası olan PKK, IŞİD’den terör konusunda daha kötü. Muhtemelen daha büyük bir tehdit. Yarı-karmaşık bir sorun. Zekiyseniz çok karmaşık değil” ifadelerini kullandı.

Trump, "Şu anda Türkiye’nin Suriye’den toprak aldığı bir durum var. Bunu kendi aralarında çözsünler. Biz karışmayalım” diye konuştu.

“Türkiye belki birazcık daha az IŞİD’den nefret ediyor”

Bölgede herkesin IŞİD’den nefret ettiğini söyleyen Başkan Trump, “Rusya, İran, Suriye…Belki biraz daha az boyutta Türkiye. Hepsi IŞİD’den bizim kadar nefret ediyor. Burası onların bölgesi. Biz 7 bin mil uzaktayız” dedi.

“Pence’in ziyaretinden sonuç çıkmazsa yaptırımlar yıkıcı olur”

Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Türkiye’ye gitmek üzere aslında Salı günü yola çıkmasının planlandığını ancak güvenlikle ilgili bir mesele yüzünden bu gece ya da yarın yola çıkacağını söyledi. Başkan Trump, Pence’in ve ABD heyetinin Türkiye’de yapacakları temaslar için “Başarılı olacağını düşünüyorum. Eğer olumlu sonuç çıkmazsa Türkiye’ye uygulanacak yaptırımlar yıkıcı olacak” ifadelerini kullandı.

Trump basın toplantısı sırasında, birkaç gün önce ABC kanalının Türkiye’nin Suriye bombardımanına ait olduğu iddia edilen ancak daha sonra Kentucky’deki bir silah gösterisinde çekildiği anlaşılan görüntülere atıfta bulunarak, Suriye sorusunu yönelten muhabiri de tepki gösterdi. “ABC bu konuyla ilgili özür bile dilemedi sanırım. Görüntüye bakıyorum, çok kötü diyorum ama Kentucky görüntüsü çıkıyor” sözleriyle ABD kanalının muhabirine tepki gösterdi.

Başkan Trump İtalyan lideriyle düzenlediği ortak basın toplantısından önce Oval Ofis’te yaptığı açıklamada da Suriye konusunda benzer ifadeler kullanmış, ABD’nin Suriye kararının stratejik olarak parlak olduğunu savunmuş, Türkiye’nin Suriye harekatı sonrası bölgede yaşananların ABD’nin sorunu olmadığını söylemişti.

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