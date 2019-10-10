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Trump: ‘PKK Türkiye’nin Ölümcül Düşmanı’

10.10.2019 00:31 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’tan Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna düzenlediği harekatla ilgili yeni açıklamalar geldi. Trump “Erdoğan Kürtleri yok ederse, ekonomisini yok ederim" dedi. ABD’nin YPG’ye desteği konusunda Obama dönemini suçlayan Trump, “PKK Türkiye’nin ölümcül düşmanı” diye konuştu

Trump: ‘PKK Türkiye’nin Ölümcül Düşmanı’

ABD Başkanı Donald Trump’tan Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna düzenlediği harekatla ilgili yeni açıklamalar geldi. Trump “Erdoğan Kürtleri yok ederse, ekonomisini yok ederim. Umarım mantıklı davranır” dedi. ABD’nin YPG’ye desteği konusunda Obama dönemini suçlayan Trump, “PKK Türkiye’nin ölümcül düşmanı” diye konuştu.

Beyaz Saray’da düzenlenen bir ödül töreni sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Trump Türkiye’nin Suriye operasyonu konusundaki açıklamasında “Her iki tarafla da konuşuyoruz. Operasyon bölgesinde askerimiz yok. Türkiye ile 3 yıldır görüşüyorduk. Bunu uzun süredir yapmak istiyorlardı. 30 gün diye girdik, yıllarca kaldık. Sonu gelmeyen savaşlardan çıkıyoruz. Birilerinin bu kararı alması gerekiyor” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, “Doğru şeyi yaptığımızı düşünüyorum” diyerek kararına destek verenlerin olduğunu vurguladı.

“Erdoğan umarım mantıklı davranır”

Trump, “Erdoğan’ın Kürtleri yok etmesinden endişeli misiniz” sorusunaysa “Eğer bunu yaparsa ekonomisini yok ederim. Eminim ve umarım mantıklı davranır” yanıtını verdi.

ABD Başkanı Trump sözlerinin devamında PKK’nın Türkiye’nin asli düşmanı olduğunu söyledi ve ABD’nin YPG’ye desteği konusunda Obama yönetimini suçladı.

Trump, “PKK Türkiye’nin asli düşmanı. Uzun süredir çatışıyorlar. Düşmanlar. Muhtemelen de hep düşman olacaklar. Başkan Obama, PKK'yı devreye sokunca, zor bir iş oldu. Çünkü PKK Türkiye'nin ölümcül düşmanı. Onları ortaklığa dahil ettiğinizde zor bir durum olur" şeklinde konuştu.

Trump durumu İsrail ve Filistin çatışmasına benzetti; Kürtlerle yaşananların gelecekte ittifakların zarar görmeyeceğini savundu. Trump “Kürtler bize İkinci Dünya Savaşı’nda yardım etmedi. Biz Kürtlere büyük miktarda para yardımı yaptık, toprakları için savaşıyorlar” dedi.

Trump’tan Suriyeli mülteciler ve güvenli bölge yorumu

Trump, Türkiye’nin Suriye’de oluşturmak istediği güvenli bölgeye Suriyeli mültecileri yerleştirme planına da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Şu anda milyonlarca insanı tutuyor. Tutmasa hepsi bir yerlere dağılır. Bunları iade etmek ya da (Suriye içinde) düşündüğü bölgeye göndermek istiyor. Bakalım, göreceğiz. Bunu yumuşak bir şekilde yapabilir ya da sert şekilde yapabilir. Eğer adil olmayan bir şekilde bunu yaparsa büyük bir ekonomik bedel öder” ifadelerini kullandı.

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