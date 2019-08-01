Trump, Polonya ve Danimarka'yı ziyaret edecek

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde, Polonya ve Danimarka'yı ziyaret edeceği bildirildi.

Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Trump ile eşi Melania Trump'ın, Polonya ve Danimarka ziyaretlerine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Açıklamaya göre Trump, 1 Eylül günü Polonya'nın başkenti Varşova'da 2. Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yılı anısına savaş anıtını ziyaret edecek ve düzenlenecek törenlere katılacak.

Polonya'nın ardından 2 Eylül'de Danimarka'ya geçecek olan Trump, burada da Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe ile bir araya gelecek ve çeşitli temaslarda bulunacak.

