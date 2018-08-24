Trump Pompeo’nun Kuzey Kore Ziyaretini İptal Etti

O nedenle Trump’tan gelen bu mesaj Amerikan Başkanı’nın Kuzey Kore konusunda bugüne kadar benimsediği tonda büyük bir değişikliğe işaret ediyor.

Trump Haziran ayında Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la Singapur’da yapılan zirvede biraraya gelmiş, Kuzey Kore’den gelen nükleer tehdidin artık sona erdiğini söylemişti.

Trump, “Dışişleri Bakanı Pompeo’dan şu an için Kuzey Kore’ye gitmemesini istedim. Çünkü Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması konusunda yeterli ilerleme kaydettiğimizi düşünmüyorum” diye yazdı.

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun önümüzdeki hafta, Trump yönetiminin Kuzey Kore açılımı kapsamında Pyonyang’a gitmesi bekleniyordu. Ancak Başkan Donald Trump ziyareti iptal ettiğini duyurdu. Gerekçe olarak Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması çabalarında yeterli ilerleme sağlanamamasını gösterdi, bundan Çin’i sorumlu tuttu.

İki lider arasında Haziran ayında Singapur’da yapılan zirveden bu yana müzakereler tıkanmış durumda. Pompeo Kuzey Kore’den nükleer silah programından vazgeçmesine yönelik somut adım bekliyor, Pyongyang ise Washington’un da ödün vermesini istiyor.

Trump’ın son açıklaması, Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Kuzey Kore’yi yeniden ziyaret edeceğini ve bu kez yanında Perşembe günü Kuzey Kore Özel Temsilcisi olarak atadığı Stephen Biegun’ı da götüreceğini duyurmasının ardından geldi.

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisine göre, Trump Cuma günü öğleden sonra yapılan toplantı sırasında Pompeo’dan Kuzey Kore’ye gitmemesini istedi.

Trump’tan Çin’e uyarı, Kim Jong Un’a sıcak mesaj

Trump, Twitter’dan paylaştığı mesajında “Çin’e karşı ticaret alanında aldığımız sert tavır yüzünden, Çin’in eskisi gibi Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması sürecine, bu konuda BM yaptırımlarının yürürlükte olmasına rağmen, yardımcı olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Trump, “Bakan Pompeo yakın gelecekte muhtemelen de Çin’le ticari ilişkilerimiz düzeldiğinde Kuzey Kore’ye gitmeyi umuyor” ifadesini kullandı.

Kuzey Kore liderine de selam göndermeyi ihmal etmedi. Trump Twitter mesajında “Bu arada Kuzey Kore lideri Kim’e en içten selam ve saygılarımı iletiyorum. Kendisiyle yakın zamanda görüşmeyi umuyorum” diye yazdı.

