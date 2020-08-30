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Trump Portland’a Federal Güçler Gönderilmesini İstiyor

30.08.2020 22:40 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, karşıt gösterilerin yer aldığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği Portland’la ilgili sosyal medyadan mesaj paylaştı. Trump federal güçlerin kente gönderilmesinden yana

Trump Portland’a Federal Güçler Gönderilmesini İstiyor

Başkan Donald Trump, karşıt gösterilerin yer aldığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği Portland’la ilgili sosyal medyadan mesaj paylaştı.

Trump mesajında bölgeye federal güvenlik gücü istemeyen kentin belediye başkanı Demokrat Ted wheeler için “salak” nitelemesinde bulundu.

Başkan, federal güvenlik güçlerinin kentteki gösterilere müdahale etmesi gerektiğini savundu.

Bununla birlikte Trump bir kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili yorumda bulunmadı.

Trump, ulusal muhafızların protestolara müdahale etmesi gerektiğinin mesajını verdi.

Bir başka tweet mesajında da Trump Wheeler için “beceriksiz” nitelemesinde bulundu ve belediye başkanın “uykulu Joe Biden”a benzediğini kaydetti.

Portland 25 Mayıs’ta siyah George Floyd’un gözaltına alınırken hayatını kaybetmesinden buy ana protestolara sahne oluyor.

Jacob Blake’in polis kurşunlarına hedef olması kentteki protestoları arttırmış durumda.

Cumartesi günü kentte Trump destekçileriyle polis şiddetini protesto edenler arasında çatışmalar yaşanmış bir kişi hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybeden kişinin aşırı sağcı bir grupla hareket ettiği ve bu grubun daha önce protestocularla çatıştığı biliniyor.

Polis, olayla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İç Güvenlik Bakanı da Portland'la ilgili olarak bütün seçeneklerin masada olduğunu açıkladı.

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