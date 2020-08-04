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Trump: ‘‘Posta ile Oy Kullanma Yolsuzluğa Neden Olur’’

04.08.2020 02:38 | Son Güncelleme

Amerika Başkanı Donald Trump, posta yoluyla oy kullanmayı engelleyecek bir kararname çıkartmaya yetkisi olduğunu ancak henüz buna girişmediğini söyledi

Trump: ‘‘Posta ile Oy Kullanma Yolsuzluğa Neden Olur’’

Başkan Donald Trump, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında posta yoluyla oy kullanmanın oyların kaybolmasına ve yolsuzluğa neden olduğu şeklindeki açıklamalarını yineledi. Trump, posta yoluyla oy kullanmayı engelleyecek bir kararname çıkartmaya yetkisi olduğunu ancak henüz buna girişmediğini söyledi.

Trump, Temsilciler Meclisi dağılımını da etkileyen New York önseçimlerini örnek gösterdi ve ‘‘Altı hafta geçmesine rağmen sonucu hala bilmiyorlar, herhalde seçimin tekrar edilmesi gerekecek. Bu küçük bir yarış olmasına, kontrol edilebilir olmasına rağmen felaketti. Bunu koca bir ülke için nasıl yapacaksınız?’’ diye konuştu. Trump, Amerikan posta servisinin de buna hazır olmadığını, malzemelerinin çok eski olduğunu ve posta yükünün çok fazla olduğunu belirtti.

''Nevada'nın kararını mahkemeye taşıyacağız''

Başkan Trump, Nevada’da Demokrat eyalet meclisi üyelerinin Pazar günü 3 Kasım seçimleri öncesinde tüm eyalet sakinlerine posta yoluyla oy kullanabilmeleri için oy pusulası gönderme kararı almasının ardından Nevada’daki kararı mahkemeye taşımaya hazırlandıklarını belirtti. Oy pusulalarının seçmenlere postayla gönderilmesi konusunda benzer karar California ve Vermont eyaletleri tarafından da alınmıştı.

''TikTok'un satışından elde edilecek gelirin önemli yüzdesi ABD'nin olmalı''

Başkan Trump video paylaşım sitesi TikTok’un satışından elde edilen gelirin önemli kısmının devlet hazinesine gitmesi gerektiği şeklindeki yorumunu da yineledi. Soru cevap bölümünde bu sorunun yöneltilmesinin ardından Trump, ‘‘TikTok’un ABD’deki operasyonlarının satışından elde edilecek gelirin büyük bir yüzdesini ABD almalı’’ dedi. Trump, ‘‘Kimse bunu (TikTok’un ABD’li bir şirkete satılmasını) düşünmedi, ben düşündüm. Bence böyle çok adil olur, (TikTok) Amerikan şirketi olursa güvenlik sorunumuz da olmaz. Başka şirketler de (satışla ilgili) çok heyecanlı’’ diye konuştu.

''Cadı avının devamı''

Başkan Trump, Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance’in Trump Organizasyonu’na yönelik soruşturmada Trump’ın sekiz yıllık vergi beyanı yapması için mahkeme celbi göndermek suretiyle soruşturmanın kapsamının genişletilmesi talebinde bulunması karşısında bunun kendisine karşı yürütülen cadı avının bir parçası olduğunu kaydetti. Trump, ‘‘Bu Amerikan tarihinin en kötü cadı avının devamı’’ dedi.

Vance Pazartesi günü Başkan Trump’ın vergi beyanının, Trump şirketlerinin sigorta ve banka yolsuzlukları gibi yaygın ve uzun süreli suç faaliyetlerinde bulunmuş olabileceğiyle ilgili soruşturma kapsamında talep edildiğini bildirmişti.

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