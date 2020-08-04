Trump: ‘‘Posta ile Oy Kullanma Yolsuzluğa Neden Olur’’

Başkan Donald Trump, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında posta yoluyla oy kullanmanın oyların kaybolmasına ve yolsuzluğa neden olduğu şeklindeki açıklamalarını yineledi. Trump, posta yoluyla oy kullanmayı engelleyecek bir kararname çıkartmaya yetkisi olduğunu ancak henüz buna girişmediğini söyledi.

Trump, Temsilciler Meclisi dağılımını da etkileyen New York önseçimlerini örnek gösterdi ve ‘‘Altı hafta geçmesine rağmen sonucu hala bilmiyorlar, herhalde seçimin tekrar edilmesi gerekecek. Bu küçük bir yarış olmasına, kontrol edilebilir olmasına rağmen felaketti. Bunu koca bir ülke için nasıl yapacaksınız?’’ diye konuştu. Trump, Amerikan posta servisinin de buna hazır olmadığını, malzemelerinin çok eski olduğunu ve posta yükünün çok fazla olduğunu belirtti.

''Nevada'nın kararını mahkemeye taşıyacağız''

Başkan Trump, Nevada’da Demokrat eyalet meclisi üyelerinin Pazar günü 3 Kasım seçimleri öncesinde tüm eyalet sakinlerine posta yoluyla oy kullanabilmeleri için oy pusulası gönderme kararı almasının ardından Nevada’daki kararı mahkemeye taşımaya hazırlandıklarını belirtti. Oy pusulalarının seçmenlere postayla gönderilmesi konusunda benzer karar California ve Vermont eyaletleri tarafından da alınmıştı.