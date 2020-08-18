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Trump: ‘‘Postayla Oy Kullanılırsa Seçimler Yenilenebilir’’

18.08.2020 21:48 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerinde oyların büyük kısmının posta ile kullanılmasının çok sayıda soruna yol açabileceği ve yetkililerin seçimin tekrar edilmesi kararını alabileceğini söyledi

Trump: ‘‘Postayla Oy Kullanılırsa Seçimler Yenilenebilir’’

Başkan Donald Trump, 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerinde oyların büyük kısmının posta ile kullanılmasının çok sayıda soruna yol açabileceği ve yetkililerin seçimin tekrar edilmesi kararını alabileceğini söyledi.

Başkan Trump, Corona virüsü salgını döneminde sandıklara fiziksel olarak gidilmesindense posta yoluyla oy kullanılmasının hile ve yolsuzluğa neden olacağı görüşünü sık sık dile getiriyor.

ABD’de seçimin yeniden yapılması kararı Başkan’ın yetkisi dahilinde değil. ABD’nin iki dünya savaşını, İç Savaş’ı, Büyük Buhran’ı da kapsayan 200 yıldan uzun seçim tarihinde seçimlerin yenilendiği de daha önce görülmedi.

Trump Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada posta yoluyla oy kullanılmasının yaygınlaşması halinde ‘‘Hileli bir seçim olacak ya da sonucu hiçbir zaman belli olmayacak. Seçimi tekrar yapmaları gerekecek. Kimse böyle olmasını istemez’’ dedi.

Uzmanlara göre Kasım seçimlerinde oyların en az yarısı posta yoluyla kullanılabilir. 2016 seçimlerindeyse dörtte bir civarında oy postayla kullanılmıştı. Başkan Trump’ın kendisi de uzaktan oy kullanan seçmenler arasında.

ABD’de posta yoluyla oy kullanılmasını sağlayan iki yöntem var. Uzaktan oy kullanma (absentee voting) yönteminde eyaletler tarafından postayla oy kullanmak isteyenlere doldurmaları için form yollanıyor ve formun yetkililere teslim edilmesinin ardından bu kişilerin adresine oy pusulası gönderiliyor. Diğer yöntemdeyse eyalet yetkilileri tüm seçmenlere otomatik olarak posta yoluyla da oy kullanabilmeleri için oy pusulası gönderiyor. Başkan Trump seçmenlerin doldurdukları formlar ile kayıt altına alındıkları ‘‘absentee voting’’ sistemiyle sorunu olmadığını belirtiyor. Ancak herkese oy pusulası gönderilmesinin oyların kaybolması ya da birkaç kez oy kullanılması gibi hile ve yolsuzluğa neden olabileceğini öne sürüyor. California ve Nevada gibi bazı eyaletler tüm seçmenlere oy pusulası gönderecek eyaletler arasında.

Başkan Trump geçen ay seçimlerin ertelenmesi fikrini ortaya atmış, ancak bu düşünce Kongre’deki Demokratlar ve Cumhuriyetçiler tarafından destek görmemişti. Başkan da daha sonra yaptığı açıklamalarda seçimin ertelenmesini istemediğini, ancak seçimlere hile karıştığını görmeyi de istemediğini kaydetmişti.

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