Trump: ‘‘Postayla Oy Kullanılırsa Seçimler Yenilenebilir’’

Başkan Donald Trump, 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerinde oyların büyük kısmının posta ile kullanılmasının çok sayıda soruna yol açabileceği ve yetkililerin seçimin tekrar edilmesi kararını alabileceğini söyledi.

Başkan Trump, Corona virüsü salgını döneminde sandıklara fiziksel olarak gidilmesindense posta yoluyla oy kullanılmasının hile ve yolsuzluğa neden olacağı görüşünü sık sık dile getiriyor.

ABD’de seçimin yeniden yapılması kararı Başkan’ın yetkisi dahilinde değil. ABD’nin iki dünya savaşını, İç Savaş’ı, Büyük Buhran’ı da kapsayan 200 yıldan uzun seçim tarihinde seçimlerin yenilendiği de daha önce görülmedi.

Trump Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada posta yoluyla oy kullanılmasının yaygınlaşması halinde ‘‘Hileli bir seçim olacak ya da sonucu hiçbir zaman belli olmayacak. Seçimi tekrar yapmaları gerekecek. Kimse böyle olmasını istemez’’ dedi.

Uzmanlara göre Kasım seçimlerinde oyların en az yarısı posta yoluyla kullanılabilir. 2016 seçimlerindeyse dörtte bir civarında oy postayla kullanılmıştı. Başkan Trump’ın kendisi de uzaktan oy kullanan seçmenler arasında.