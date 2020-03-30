Trump: Prens Harry ve eşi Meghan Markle, güvenlik harcamalarını kendileri karşılamalı

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'dan ABD'ye yerleşen, İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in torunu Prens Harry ve Meghan Markle'ın güvenlik harcamalarını kendilerinin karşılaması gerektiğini söyledi.

Trump, Twitter mesajında "Kraliçe ve Birleşik Krallık'ın büyük bir dostu ve hayranıyım. İngiltere'den ayrılan Harry ve Meghan'ın Kanada'da yerleşeceği açıklanmıştı. Şimdi Kanada'dan ABD'ye taşındılar. Ama ABD güvenlik masraflarını karşılamayacak. Kendileri ödemek zorunda" dedi.

Daha önce 31 Mart'ta Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden ayrılacaklarını açıklayan Prens Harry ve Markle, ABD'den vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edilen resmi koruma isteme planları olmadığını söylemişti.

'Özel koruma ayarlandı'

California'ya yerleşen çift adına dün yayımlanan açıklamada "Dük ve düşes, ABD Hükümeti'nden koruma istemeyecek. Özel koruma için düzenleme yapıldı" denildi.

Prens Harry ve Markle'la oğulları Archie, Vancouver'daki altı haftalık Noel ve yılbaşı tatilinin ardından bu yılın büyük bölümünü Kanada'da geçirmişti.