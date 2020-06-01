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'Trump, protestolar sırasında sığınağa götürüldü' iddiası

DÜNYA HABERLERİ  | 01.06.2020 07:37 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray yakınındaki Floyd protestoları sırasında sığınağa götürüldüğü ve bir müddet orada tutulduğu iddia edildi. Donald Trump ise tek cümlelik "fake news" yani "yalan haber" yazan bir tweet attı.

'Trump, protestolar sırasında sığınağa götürüldü' iddiası

ABD'de Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen protestolarda yaşanan şiddet olayları Beyaz Saray çevresine sıçradı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray yakınındaki protestolar sırasında sığınağa götürüldüğü öne sürüldü. Trump'ın bir saate yakın sığınakta kaldığı öne sürülüyor.

CNN, söz konusu iddiaya Beyaz Saray yetkilisine ve güvenlik gücünden bir kaynağa dayandırıyor.

Öte yandan Donald Trump'ın, bugün attığı ve sadece "FAKE NEWS" yani "YALAN HABER" ifadelerinin yer tweet ile bu iddiaları yalanladığı düşünülüyor.

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ABD'DEKİ GEORGE FLOYD EYLEMLERİ

46 yaşındaki George Floyd, salı günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Beyaz Saray'ın bulunduğu Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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