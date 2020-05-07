HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump-Putin arasında kritik görüşme

Trump-Putin arasında kritik görüşme

DÜNYA HABERLERİ  | 07.05.2020 18:38 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefon görüşmesi yaptı.

Trump-Putin arasında kritik görüşme

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump ve Putin'in görüşmelerinde, 75. Zafer Günü'nü ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusunu ele aldıkları bildirildi.

Trump'un, ABD'lilerin sağlığı için çalıştığını ve Rusya da dahil diğer ülkelere yardıma hazır olduğunu söylediği aktarılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Trump, ABD'nin sadece Rusya'da değil Çin de de etkili bir silahlanma kontrolü için çalışmaya devam ettiğini ve bedeli yüksek bir silahlanma yarışından kaçınmak için görüşmeler yapmayı dört gözle beklediğini kaydetti."

Görüşmede, iki liderin önemli diğer ikili ve bölgesel konuları da değerlendirdikleri bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden... İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden...
ABD'de korkunç artış!ABD'de korkunç artış!
Koronavirüsü çocuklar yaydıKoronavirüsü çocuklar yaydı

En Çok Okunan Haberler

Maske satışında tavan fiyat belli oldu

Maske satışında tavan fiyat belli oldu

Boyları 1 metreyi aşıyor: Evin çatısından giriyorlar

Boyları 1 metreyi aşıyor: Evin çatısından giriyorlar

Duyan soluğu orada alıyor! Kuyruk 4 kilometreye ulaştı

Duyan soluğu orada alıyor! Kuyruk 4 kilometreye ulaştı

Hayatını kaybetti, temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı

Hayatını kaybetti, temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı

2 bin 153 sözleşmeli personel için başvuru tarihi belli oldu

2 bin 153 sözleşmeli personel için başvuru tarihi belli oldu

Apple'ın açığını bulan Türk gence 1.5 TL'lik ödül!

Apple'ın açığını bulan Türk gence 1.5 TL'lik ödül!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

İtalya kritik gelişme! Yarın kademeli normale dönüş başlıyor

İtalya kritik gelişme! Yarın kademeli normale dönüş başlıyor

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Kim Jong Un'un sağlık sorununun nedeni belli oldu!

Kim Jong Un'un sağlık sorununun nedeni belli oldu!

Trump'tan flaş 'koronavirüs' açıklaması: Kanıt gördüm

Trump'tan flaş 'koronavirüs' açıklaması: Kanıt gördüm

Diğer Haberler
Son dakika: Trump'a büyük şok! Yaverlerinden biri koronavirüse yakalandı

Trump'a büyük şok! En yakınlarındandı... Koronavirüse yakalandı

Brezilya'da bir kişinin üç böbrekli olduğu ortaya çıktı

Brezilya'da bir kişinin üç böbrekli olduğu ortaya çıktı

ABD'de korkunç artış!

ABD'de korkunç artış!

Dünyanın en yükseğini yeniden ölçecekler

Dünyanın en yükseğini yeniden ölçecekler

Rusya'daki 'gerçek' koronavirüs vaka sayısı korkuttu

Rusya'daki 'gerçek' koronavirüs vaka sayısı korkuttu

İngiltere'de ölüm riski siyahilerde daha fazla

İngiltere'de ölüm riski siyahilerde daha fazla

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.