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Trump, Putin ile görüşmesini değerlendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 22:46 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Ticaret, Venezuela, Ukrayna, Kuzey Kore, Nükleer Silah Kontrolü ve hatta 'Rus komedisini' de tartıştık. Oldukça verimli bir görüşme" - "Cadı avından uzun zaman önce de söylediğim gibi Rusya, Çin ve herkesle iyi geçinmek iyi bir şey. Kötü değil"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, "Ticaret, Venezuela, Ukrayna, Kuzey Kore, Nükleer Silah Kontrolü ve hatta 'Rus komedisini' de tartıştık. Oldukça verimli bir görüşme." dedi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Putin ile yaptığı görüşmeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Trump, görüşmelerinin "oldukça uzun ve iyi" geçtiğini belirterek, "(Trump ve 2016 seçim kampanyası ekibinin Rusya ile gizli anlaşma yaptığı iddialarına yönelik soruşturmaya atfen) Cadı avından uzun zaman önce de söylediğim gibi Rusya, Çin ve herkesle iyi geçinmek iyi bir şey. Kötü değil." ifadelerini kullandı.

Trump, ayrıca 2016 başkanlık seçimlerinde Rusya'nın kendisine yardım ettiği iddiasına atıfta bulunarak, "Ticaret, Venezuela, Ukrayna, Kuzey Kore, Nükleer Silah Kontrolü ve hatta 'Rus komedisini' de tartıştık. Oldukça verimli bir görüşme." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, iki liderin, nükleer silahsızlanmaya yönelik yeni bir anlaşma olasılığını istişare ettiklerini aktardı.

Sanders, görüşmede Trump'ın, Venezuela’da yönetimin barışçıl bir şekilde değişmesi gerektiğini vurguladığını anlattı.

Kremlin Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada ise 1,5 saat süren görüşmede, Venezuela’daki durumun ele alındığı ve Putin’in, ülkede sadece halkın kendi geleceğini tayin edebileceğini vurguladığı bilgisine yer verildi.

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Donald Trump G görüşme Vladimir Putin

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