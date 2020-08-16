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Trump Putin'in İran Zirvesi Çağrısına Katılmayacak

16.08.2020 13:14 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Vladimir Putin’in İran konusunda dünya liderlerinin katılımıyla bir İran zirvesi yapılması çağrısına büyük olasılıkla katılmayacağını söyledi

Trump Putin'in İran Zirvesi Çağrısına Katılmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Vladimir Putin’in İran konusunda dünya liderlerinin katılımıyla bir İran zirvesi yapılması çağrısına büyük olasılıkla katılmayacağını söyledi.

Trump ayrıca ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu İran’a silah ambargosunbun uzatılması tasarısının reddedilmesiyle ilgili olarak da önümüzdeki hafta bu konu üzerine yeniden eğileceklerini söyledi.

Trump yönetimi 2015’te imzalanan nükleer anlaşma dahilinde İran’a yönelik BM tarafından kaldırılan tüm ambargoların yeniden devreye alınması tehdidinde bulunuyor. Ancak uzmanlar bu noktada ABD’nin zorlanacağı yorumlarını yapıyorlar.

Putin’in dünya liderlerine İran konusunu görüşmek üzere yaptığı çağrının ardından ABD’nin İran ambargosu konusunda Güvenlik Konseyi’ne getirdiği öneri reddedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Putin yaptığı çağrıyla yapılması beklenen İran zirvesine de büyük bir olasılıkla katılmayacağını dile getirdi.

ABD’nin getirdiği İran’a yönelik Ekim ayında dolacak silah ambargosunun uzatılması tasarısı BM Güvenlik Konseyi’nde Rusya ve Çin’in onay vermemesi nedeniyle kabul edilmedi. Tasarıya Amerika’yla birlikte Fransa, Almanya, İngiltere ve Dominik Cumhuriyeti evet oyu verdi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD’nin tasarısının reddedilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada bunun ABD açısından utanç verici olduğunu söyledi.

BM Güvenlik Konseyi’nin İran’a yönelik silah ambargosunu uzatmama kararına İsrail Dışişleri bakanı Gabi Aşkenazi de tepki gösterdi. Aşkenazi, bunun İran’ın Ortadoğu’da istikrar bozucu faaliyetlerii arttıracağını öne sürdü.

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