Trump: ‘‘Putin’le Afganistan İddialarını Hiç Konuşmadım’’

Başkan Donald Trump, Rusya lideri Vladimir Putin’le, Moskova’nın Taleban’a Afganistan’da görev yapan Amerikan askerlerini öldürmesi için para teklif ettiği yönündeki haberlerle ilgili hiç konuşmadığını kaydetti. Trump, konu Haziran ayının sonunda basına sızmadan önce kendisine bilgi verilmediğini söylemişti. Trump, söz konusu istihbarat için ‘‘tezgah’’ nitelemesini yapmıştı. HBO kanalının Axios programına röportaj veren Başkan Trump, ‘‘Bunu onunla (Putin) hiç konuşmadım’’ dedi. Rusya da konuyla ilgili iddiaları yalanlamıştı. Kendisine neden konuyu geçen Perşembe günü Putin’le yaptığı telefon görüşmesinde gündeme getirmediği sorulduğunda Trump, telefon görüşmesinin başka konuları içerdiğini ve bu konununsa birçok kişi tarafından ‘‘yalan haber’’ olarak görüldüğünü söyledi. Trump, Putin’le yaptığı telefon görüşmesinde nükleer silahsızlanma üzerine konuştuklarını kaydetti. Trump Axios’a verdiği röportajda bu istihbarat için ‘‘Masama hiç ulaşmadı. Neden biliyor musunuz? Çünkü istihbaratçılar bunun doğru olduğuna inanmadı.’’ (Doğru olsaydı) Masama ulaşıp ulaşmadığına bakmaz bununla ilgili bir şey yapardım’’ dedi.

Axios, Trump’a bu istihbaratın bilgilendirme dosyasına ilk kez konulmasından sonra Putin’le sekiz kez konuştuğunu hatırlattı. Trump ise günlük istihbarat brifingini okuduğunu söyledi, ‘‘Sık sık okuyorum. Okumadığımı söylemek istiyorlar ama sık sık okuyorum’’ dedi. Trump’ın Axios röportajından yalnızca bazı bölümler yayınlandı. Röportajın tamamıysa Pazartesi günü yayınlanacak. Trump daha sonra gün içinde Beyaz Saray’dan ayrıldığı sırada yaptığı açıklamada ‘‘Eğer doğru olsaydı, buna çok öfkelenirdim. Ama bana bunun olduğunu söylerseniz, o zaman kesinlikle bunu gözden geçirirdim ve uygun şekilde yanıt verirdim’’ diye konuştu. Kongre’deki Demokratlar Kasım ayındaki seçimlerde ikinci kez başkan seçilmek için yarışan Cumhuriyetçi Trump’ı ABD askerlerinin hayatıyla ilgili istihbaratı ciddiye almamakla suçluyor. Demokratlar, istihbarat çevrelerine ve Beyaz Saray’a Kongre’nin konuyla ilgili daha fazla bilgilendirilmesi için baskı yapıyor. Başkan Trump 2016 yılında görevi devralmasından bu yana Moskova’ya karşı çok dostane davranmakla eleştiriliyor. ABD istihbaratı, Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahale ettiği ve Trump’ın kazanma şansını arttırmayı amaçladığı tespitini ortaya koymuştu.

Özel yetkili savcı Robert Mueller’ın Rusya soruşturması sonrasında hazırladığı rapor Trump’ın kampanyasının Rusya ile bir dizi bağlantısını ortaya koymuş, ancak suç teşkil eden gizli bir işbirliği olduğuna dair yeterli delil olmadığı sonucuna varmıştı. Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien da Başkan’ın Rusya’nın ABD askerlerinin başına para koyduğu istihbaratıyla ilgili sözlü olarak bilgilendirilmediğini, Merkezi Haber Alma Teşkilatı’nın (CIA) Trump’a bilgi veren yetkilisinin bu istihbaratı, doğruluğu kanıtlanmadığı gerekçesiyle, Trump’a iletmediğini kaydetmişti. Beyaz Saray yetkilileri, istihbaratın Başkan’ın gizli bilgiler ve ulusal güvenlik üzerine analizlerin bulunduğu günlük bilgilendirme dosyasında yer aldığını şimdiye kadar inkar etmedi. Bazı haber kuruluşları, bu bilginin Başkan’ın bilgilendirme dosyasına Şubat ayında girdiğini, ancak başkan tarafından okunmadığını öne sürmüştü. New York Times gazetesi ABD istihbaratının Rus askeri istihbarat biriminin Taleban’a öldüreceği her ABD askeri için 100 bin dolara kadar ödeme yapmayı teklif ettiğine dair haberi ilk olarak Haziran ayında yayınlamıştı.