Trump, rahip Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladı! Dikkat çeken diyalog

ABD Başkanı Donald Trump Rahip Brunson ile birlikte Oval Ofis’te basın toplantısı düzenledi. Trump Brunson’ın serbest kalmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tekrar teşekkür etti.
Rahip Brunson’ın ilk sözleri, “Yönetime yaptıklarından dolayı teşekkür ederim. Dışişleri Pompeo, Başkanyardımcısı Pence ve bay Bolton’a teşekkür ederim. Kongre’de serbest kalmam için uğraşanlara da teşekkür ederim” şeklinde oldu.
Trump-Brunson buluşmasında Trump, 'Bir daha Türkiye'ye gider misin diye sormak istemiyorum' dedi. Brunson ise 'Türk halkını çok seviyorum. Orada 25 yıl yaşadım' dedi.
Trump da bu konuşma karşılığında Türkler iyi insanlardır onları seviyorum ifadelerini kullandı.
Toplantı sırasında Rahip Brunson Trump ve ABD için kısa bir dua gerçekleştirdi.
Trump, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tekrar teşekkür ediyorum. Bu olay iki ülke arasındaki ilişkileri düzeltecektir. Tekrar Cumhurbaşkanı’na teşekkür ederim” dedi.
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