Trump, rahip Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladı! Dikkat çeken diyalog

ABD Başkanı Donald Trump Rahip Brunson ile birlikte Oval Ofis’te basın toplantısı düzenledi. Trump Brunson’ın serbest kalmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tekrar teşekkür etti.

BRUNSON'IN İLK SÖZLERİ

Rahip Brunson’ın ilk sözleri, “Yönetime yaptıklarından dolayı teşekkür ederim. Dışişleri Pompeo, Başkanyardımcısı Pence ve bay Bolton’a teşekkür ederim. Kongre’de serbest kalmam için uğraşanlara da teşekkür ederim” şeklinde oldu.

'TÜRKİYE'YE GİDER MİSİN DİYE SORMAK İSTEMİYORUM'

Trump-Brunson buluşmasında Trump, 'Bir daha Türkiye'ye gider misin diye sormak istemiyorum' dedi. Brunson ise 'Türk halkını çok seviyorum. Orada 25 yıl yaşadım' dedi.

Trump da bu konuşma karşılığında Türkler iyi insanlardır onları seviyorum ifadelerini kullandı.

Toplantı sırasında Rahip Brunson Trump ve ABD için kısa bir dua gerçekleştirdi.

'İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER DÜZELECEKTİR'

Trump, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tekrar teşekkür ediyorum. Bu olay iki ülke arasındaki ilişkileri düzeltecektir. Tekrar Cumhurbaşkanı’na teşekkür ederim” dedi.

