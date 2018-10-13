Trump Rahip Brunson'ı Beyaz Saray'da Karşılamaya Hazırlanıyor

Başkan Donald Trump, uçağı Almanya'dan ABD'ye yola çıkan ve kısa bir süre sonra Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne varması beklenen Rahip Andrew Brunson'ı bugün yerel saatle 14.30'da Beyaz Saray'da ağırlayacağını açıkladı.
Twitter'dan bir mesaj yollayan Trump, Brunson'ın serbest bırakılması sürecindeki yardımları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti.
Trump mesajında Brunson için "çok zor bir deneyimden geçmiş harika bir Hristiyan" diye söz etti.
Öte
There was NO DEAL made with Turkey for the release and return of Pastor Andrew Brunson. I don’t make deals for hostages. There was, however, great appreciation on behalf of the United States, which will lead to good, perhaps great, relations between the United States & Turkey!
Amerikalı rahip Andrew Brunson, serbest kalması sonrası İzmir’de kendisini bekleyen uçağa bindi. Uçağa birlikte binen Beyaz Saray yetkilileri, Brunson’ın yarın yerel saatle öğle saatlerinde Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü’ne getirileceğini açıkladı.
Amerikalı rahip Brunson’ın hakim karşısına çıktığı İzmir'deki davada mahkeme Brunson hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vermis, ancak aldığı ceza tutuklu ve cezaevinde bulunduğu süreye sayılmıştı. Böylece serbest kalan Brunson’ın hakkındaki yurtdışı yasağının da kalmasıyla birlikte Amerika’ya dönmesinin önü açıldı.
Rahip Brunson, mahkeme kararı sonrası evine gitti, eşyalarını topladı. Sonrasında da eşi Norine Brunson’la birlikte Adnan Menderes Havalimanı’na gitti. Brunson çifti kendilerini bekleyen uçağa binerek Türkiye’den ayrıldı.
Beyaz Saray Türkiye'de tutuklu diğer ABD vatandaşlarından kaygılı
Beyaz Saray “Amerika Rahip Andrew Brunson’un serbest kalmasını memnunlukla karşılıyor. Ailesiyle yeniden bir araya geleceği evine dönüşünü bekliyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı.
Açıklamada Türkiye’de hapis tutulan Amerikan vatandaşlarının durumuna dikkat çekildi ve bu durumdan “derin kaygı duymaya” devam edildiği vurgulanarak bu kişilerin davalarının şeffaf eve adil bir şekilde görülmesi çağrısı yapıldı.
Beyaz Saray ayrıca bölgesel güvenlik ve istikrar konularında ABD ve Türkiye arasında bir dizi ortak kaygılar bulunduğunu ve bu sorunlar üzerinde birlikte çalışmanın umulduğunu belirtti.
Trump: "Uzun süre çabalıyorduk"
Ohio’da miting yapmak üzere bulunan Başkan Trump, Rahip Brunson hakkında soru soran basına da “Türkiye’yle görüştük. Rahip Brunson, orada hapse girdi ve biz onu çıkardık. Onu hapisten çıkarmak için uzun süredir çabalıyorduk” dedi.
Beyaz Saray’ın resmi açıklamanın ardından, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Twitter üzerinden açıklama yaptı. “Rahip Brunson nihayet Amerika’ya, evine dönüyor” diyen Pompeo, sürecin Brunson ve ailesi için uzun bir sınav olduğunu belirtti.
Pompeo da, Beyaz Saray açıklamasında olduğu gibi, Türkiye’de tutuklu bulunan diğer Amerikan vatandaşlarının serbest bırakılması çağrısı yaptı.
“Amerika için harika bir gün! Bir başka Amerikan vatandaşı daha serbest bırakıldı” diye de yazan Pompeo Twitter mesajına şöyle devam etti: “Bütün dünya, Amerika Başkanı ve Dışişleri Bakanlığı’nın, tüm Amerikalı rehineleri ve haksız yere tutuklanmış Amerikalılar’ı evlerine döndürmek için çalışmaya devam edeceğini bilsin.”
Yabancı Basın Yoğun İlgi Gösterdi
"PKK ve FETÖ terör örgütleri için casusluk yaptığı" iddiasıyla gözaltına alınan ve tutuklanarak önce hapse konulan, daha sonra 25 Temmuz’daki son duruşmada ev hapsine alınan Amerikalı rahip Brunson mahkemede yaptığı savunmada, masum olduğunu söyledi ve beraatini istemişti.
Davaya Türk ve yabancı basın yoğun ilgi gösterdi. Brunson, sabah erken saatlerde çok yoğun güvenlik önlemleri altında, ondan fazla koruma aracı ve güvenlik görevlisinin eşliğinde evinden alınarak mahkeme salonuna getirildi.
Mahkeme salonunda duruşmayı gün boyunca Brunson’ın eşi Norine Brunson ve ABD Maslahatgüzarı da takip etti.
“Amerika Taviz Vermedi”
Dün Amerikan NBC Televizyonu'nda yer alan bir haberde, Amerikalı ve Türk yetkililer arasında Rahip Brunson’un bugün mahkeme tarafından serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varıldığı iddia edilmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise “Benim haberdar olduğum bir anlaşma yok” demişti.
Bloomberg’e konuşan Amerikalı bir yetkili, Beyaz Saray Türkiye’ye Brunson’ın serbest kalması için herhangi bir taviz vermedi” dedi. Brunson krizi sebebiyle Türk yetkililere getirilen yaptırımların akıbetinin ne olacağı şu aşamada belirsiz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da rahip Brunson’ın serbest bırakılmasıyla ilgili anlaşma iddiaları üzerine Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu, kendisinin de yargıya müdahale etme hakkı olmadığını söyledi.
Brunson’ın Avukatı: “Keşke tutuksuz yargılansaydı”
Duruşma sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, kararı temyize götüreceklerini söyledi.
Halavurt, “Bugün tanık ifadelerini dinleyince 'dağ fare doğurdu' gibi bir şey oldu. Müvekkilimizin bu kadar mağdur edilmesi, Türkiye'nin mağdur edilmesine gerek yoktu. Keşke tutuksuz bir şekilde yargılansaydı. Karar biraz süratli oldu, biz yine hazırlığımızı yapmıştık, olabileceğini tahmin ediyorduk. Zaten ertelenmesi gereksizdi" dedi.
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