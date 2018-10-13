Trump Rahip Brunson'ı Beyaz Saray'da Karşılamaya Hazırlanıyor

Trump mesajında Brunson için "çok zor bir deneyimden geçmiş harika bir Hristiyan" diye söz etti.

Twitter'dan bir mesaj yollayan Trump, Brunson'ın serbest bırakılması sürecindeki yardımları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti.

Açıklamada Türkiye’de hapis tutulan Amerikan vatandaşlarının durumuna dikkat çekildi ve bu durumdan “derin kaygı duymaya” devam edildiği vurgulanarak bu kişilerin davalarının şeffaf eve adil bir şekilde görülmesi çağrısı yapıldı.

Beyaz Saray “Amerika Rahip Andrew Brunson’un serbest kalmasını memnunlukla karşılıyor. Ailesiyle yeniden bir araya geleceği evine dönüşünü bekliyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı.

Amerikalı rahip Brunson’ın hakim karşısına çıktığı İzmir'deki davada mahkeme Brunson hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vermis, ancak aldığı ceza tutuklu ve cezaevinde bulunduğu süreye sayılmıştı. Böylece serbest kalan Brunson’ın hakkındaki yurtdışı yasağının da kalmasıyla birlikte Amerika’ya dönmesinin önü açıldı.

Beyaz Saray ayrıca bölgesel güvenlik ve istikrar konularında ABD ve Türkiye arasında bir dizi ortak kaygılar bulunduğunu ve bu sorunlar üzerinde birlikte çalışmanın umulduğunu belirtti.

Trump: "Uzun süre çabalıyorduk"

Ohio’da miting yapmak üzere bulunan Başkan Trump, Rahip Brunson hakkında soru soran basına da “Türkiye’yle görüştük. Rahip Brunson, orada hapse girdi ve biz onu çıkardık. Onu hapisten çıkarmak için uzun süredir çabalıyorduk” dedi.

Beyaz Saray’ın resmi açıklamanın ardından, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Twitter üzerinden açıklama yaptı. “Rahip Brunson nihayet Amerika’ya, evine dönüyor” diyen Pompeo, sürecin Brunson ve ailesi için uzun bir sınav olduğunu belirtti.

Pompeo da, Beyaz Saray açıklamasında olduğu gibi, Türkiye’de tutuklu bulunan diğer Amerikan vatandaşlarının serbest bırakılması çağrısı yaptı.

“Amerika için harika bir gün! Bir başka Amerikan vatandaşı daha serbest bırakıldı” diye de yazan Pompeo Twitter mesajına şöyle devam etti: “Bütün dünya, Amerika Başkanı ve Dışişleri Bakanlığı’nın, tüm Amerikalı rehineleri ve haksız yere tutuklanmış Amerikalılar’ı evlerine döndürmek için çalışmaya devam edeceğini bilsin.”