Trump Rahip Brunson'ı Beyaz Saray'da Karşılamaya Hazırlanıyor

Başkan Donald Trump, uçağı Almanya'dan ABD'ye yola çıkan ve kısa bir süre sonra Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne varması beklenen Rahip Andrew Brunson'ı bugün yerel saatle 14.30'da Beyaz Saray'da ağırlayacağını açıkladı.

Twitter'dan bir mesaj yollayan Trump, Brunson'ın serbest bırakılması sürecindeki yardımları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti.

Trump mesajında Brunson için "çok zor bir deneyimden geçmiş harika bir Hristiyan" diye söz etti.

There was NO DEAL made with Turkey for the release and return of Pastor Andrew Brunson. I don’t make deals for hostages. There was, however, great appreciation on behalf of the United States, which will lead to good, perhaps great, relations between the United States & Turkey!

Amerikalı rahip Andrew Brunson, serbest kalması sonrası İzmir’de kendisini bekleyen uçağa bindi. Uçağa birlikte binen Beyaz Saray yetkilileri, Brunson’ın yarın yerel saatle öğle saatlerinde Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü’ne getirileceğini açıkladı.