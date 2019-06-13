Trump Rakipleriyle İlgili Yabancı İstihbaratı Kabul Etmeye Hazır

Başkan Donald Trump, 2020 başkanlık seçiminde yabancı güçlerden rakiplerine zarar verecek istihbarat teklif edilse, kabul edebileceğini söyledi. Trump, böyle bir durumda aldığı bilgiyle ilgili Federal Savunma Bürosu FBI'ı aramak zorunda olmadığını da savundu.
ABC News kanalına Oval Ofis’te demeç veren ABD Başkanı’na, yabancı bir hükümetten böylesi bir bilgi gelmesi durumunda, kabul mu edeceği yoksa FBI’ı mı harekete geçireceği soruldu. Trump bu soruyu, ‘’Sanırım ikisini de yapardım. Galiba duymak isterdim. Bence dinlemenin hiçbir zararı yok’’ yanıtını verdi.
Trump, ‘’Mesela Norveç’ten arasalar ve ‘’rakibinizle ilgili elimizde bilgi var’’ deseler, duymak isterdim’’ dedi.
Trump, rakibi hakkında zarar verici bilgileri sağlayan yabancı hükümeti, siyasi kampanyaların rakipleri hakkındaki araştırmalarıyla kıyasladı.
Trump, "Bu müdahale değil. Ellerinde enformasyon var, sanırım ben alırım. Yanlış bir şey olduğunu düşünürsem belki FBI'a giderim, eğer yanlış bir şey olduğunu düşünürsem’’ ifadelerini kullandı.
Donald Trump, FBI Başkanı Christopher Wray’in, geçen ay yaptığı, ‘’Siyasi kampanyalar yabancı bir hükümetle herhangi şüpheli bir iletişim konusunda bize haber vermeli’’ sözlerineyse katılmadığını söyledi.
ABD Başkanı, ‘’Bence FBI Başkanı hatalı. Hayatım boyunca çok şeye tanık oldum. Ama hiçbir zaman FBI’ı aramadım. Hayatım boyunca diyorum. FBI’ı aramazsınız. Birini ofisinden atarsın, ne yaparsan yaparsın. Hadi ama, hayat böyle yürümüyor’’ dedi.
ABD Başkanı’nın oğlu Donald Trump Jr, dün Senato Adalet Komisyonu’nda kapalı oturumda ifade vermişti. Oturumun konusu 2016 yılının Haziran ayında, Rus bir avukatla New York’ta görüşmesiydi. Rus avukatın, o dönem süren ABD başkanlık yarışında Donald Trump’ın Demokrat rakibi Hillary Clinton’a zarar verebilecek bilgi sunduğu öne sürülüyordu.
Trump’ın oğlunun, toplantı öncesi yazışmalarda, ‘’Bu fikri sevdim’’ yazdığı ortaya çıkmıştı. Ancak aynı toplantıya katılan diğer isimler, başka konuların konuşulduğunu savunmuştu.
2020 başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olabilecek isimlerden eski başkan yardımcısı Joe Biden ise Trump’ın açıklamalarına Twitter’dan tepki gösterdi. Biden, ‘’Başkan Trump, seçimlerimize dışarıdan müdahaleyi yeniden davet ediyor. Bunun siyasetle ilgisi yok. Bu, ulusal güvenliğimize yönelik bir tehdittir. Bir ABD Başkanı, yabancılardan yardım arayışıma girmemeli ve demokrasiyi baltalamaya çalışanlarla işbirliği yapmamalı’’ yazdı.
Trump’ın son açıklamalarından sonra diğer Demokrat aday adayları Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Kirsten Gilliband ve Beto O’Rourke, azil sürecinin başlatılması için çağrılarını yineledi.
Trump dijital reklama milyon dolarlar harcıyor
Öte yandan 2020 başkanlık seçimleri için Donald Trump kesenin ağzını açtı. Trump’ın özellikle çekişmeli eyaletlerde internet üzerinden reklamlar için milyonlarca doları gözden çıkardı.
Seçimin kaderini belirleyebilecek Michigan, Florida, Wisconsin ve Pennsylvania gibi eyaletlerde Trump ekibinin dijital reklamlar için şimdiden 10 milyon dolardan fazla harcaması Demoratlar’ı endişelendiriyor. 2020’nin Kasım ayındaki başkanlık seçimlerine kadar Trump’ın kampanyasının harcamalarının 1 milyar doları bulabileceği belirtiliyor.
Demokratlar, içlerinden çıkaracakları başkan adayının kim olacağı sorusuna odaklanmış durumda; ancak Trump’ın reklamlarla ve dev bağış kampanyaları ile yarışa erken başlaması, müstakbel Demokrat adayının yarışa yetişmesini zorlaştırabilir.
Trump’ın kampanya reklamları, Meksika sınırına duvar örülmesini, Demokratlar’ın kendisine yönelik ‘’cadı avı’’, Çin’in köşeye sıkıştırılması ve basının yalan haber yapması konularını işliyor.
Trump, ceza hukuku reformundaki başarısını işlediği reklamlarıyla da, ırk ayrımcılığını gündeme getirerek siyah ve Hispanik nüfusun oylarını kazanmaya çalışıyor.
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