Trump Rakipleriyle İlgili Yabancı İstihbaratı Kabul Etmeye Hazır

Başkan Donald Trump, 2020 başkanlık seçiminde yabancı güçlerden rakiplerine zarar verecek istihbarat teklif edilse, kabul edebileceğini söyledi. Trump, böyle bir durumda aldığı bilgiyle ilgili Federal Savunma Bürosu FBI'ı aramak zorunda olmadığını da savundu.

ABC News kanalına Oval Ofis’te demeç veren ABD Başkanı’na, yabancı bir hükümetten böylesi bir bilgi gelmesi durumunda, kabul mu edeceği yoksa FBI’ı mı harekete geçireceği soruldu. Trump bu soruyu, ‘’Sanırım ikisini de yapardım. Galiba duymak isterdim. Bence dinlemenin hiçbir zararı yok’’ yanıtını verdi.

Trump, ‘’Mesela Norveç’ten arasalar ve ‘’rakibinizle ilgili elimizde bilgi var’’ deseler, duymak isterdim’’ dedi.

Trump, rakibi hakkında zarar verici bilgileri sağlayan yabancı hükümeti, siyasi kampanyaların rakipleri hakkındaki araştırmalarıyla kıyasladı.

Trump, "Bu müdahale değil. Ellerinde enformasyon var, sanırım ben alırım. Yanlış bir şey olduğunu düşünürsem belki FBI'a giderim, eğer yanlış bir şey olduğunu düşünürsem’’ ifadelerini kullandı.