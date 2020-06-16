Trump resmen açıkladı: Almanya'dan asker çekiyoruz

Trump'ın kararı, Rusya'ya "fırsat" tanıyacağı gerekçesiyle Cumhuriyetçilerce de eleştiriliyor. ABD'nin Almanya'daki askerlerinin sayısını önemli ölçüde azaltacağı yönündeki haberler Başkan Donald Trump'ın açıklamasıyla resmen doğrulandı. ABD, Almanya'dan 9 bin 500 askerini çekiyor.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Bu sayıyı 25 bine indiriyoruz" dedi. "25 bine indikten sonra nereye gittiğimize bakacağız" diye ekleyen Trump, Almanya'nın bir NATO müttefiki olarak yeterince savunma harcaması yapmadığı yönündeki eleştirisini yineledi. ABD Başkanı, "Biz Almanya'yı koruyoruz, onlar kabahat işliyorlar. Bu çok saçma" ifadesini kullandı.

Almanya dâhil tüm NATO üyeleri 2004'teki taahhütlerinde, 2024'e kadar savunma harcamalarını gayrisafi milli hasılalarının yüzde 2'sine çıkarma sözü vermişti. Almanya, bu hedefe 2031 yılında ulaşmayı ümit ettiğini belirtiyor.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki konuşmasında Almanya'yı kastederek "Onlar ödeyene kadar biz de askerlerimizin bir kısmını çekiyoruz" dedi.