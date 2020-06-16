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Trump resmen açıkladı: Almanya'dan asker çekiyoruz

16.06.2020 08:49 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, Almanya'daki Amerikan askerlerinin sayısının 34 bin 500'den 25 bine düşürüleceğini resmen açıkladı.

Trump resmen açıkladı: Almanya'dan asker çekiyoruz

Trump'ın kararı, Rusya'ya "fırsat" tanıyacağı gerekçesiyle Cumhuriyetçilerce de eleştiriliyor. ABD'nin Almanya'daki askerlerinin sayısını önemli ölçüde azaltacağı yönündeki haberler Başkan Donald Trump'ın açıklamasıyla resmen doğrulandı. ABD, Almanya'dan 9 bin 500 askerini çekiyor.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Bu sayıyı 25 bine indiriyoruz" dedi. "25 bine indikten sonra nereye gittiğimize bakacağız" diye ekleyen Trump, Almanya'nın bir NATO müttefiki olarak yeterince savunma harcaması yapmadığı yönündeki eleştirisini yineledi. ABD Başkanı, "Biz Almanya'yı koruyoruz, onlar kabahat işliyorlar. Bu çok saçma" ifadesini kullandı.

Almanya dâhil tüm NATO üyeleri 2004'teki taahhütlerinde, 2024'e kadar savunma harcamalarını gayrisafi milli hasılalarının yüzde 2'sine çıkarma sözü vermişti. Almanya, bu hedefe 2031 yılında ulaşmayı ümit ettiğini belirtiyor.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki konuşmasında Almanya'yı kastederek "Onlar ödeyene kadar biz de askerlerimizin bir kısmını çekiyoruz" dedi.

Amerikan askerlerinin çekilmesinin Almanya'nın ekonomik olarak cezalandırılması anlamına da geldiğini belirten Trump, "Bunlar iyi paralar ödenen askerler... Almanya'da yaşıyorlar. Paralarının çoğunu Almanya'da harcıyorlar. Almanya'da bu üslerin çevresinin refah seviyesi hep çok yüksektir" diye konuştu.

Almanya'da şu an 34 bin 500 civarında Amerikan askeri bulunuyor. Yaklaşık 17 bin 500 ABD'li sivil de Pentagon bünyesinde çalışıyor. Kilit öneme sahip Amerikan üslerine ev sahipliği yapan Almanya uzun yıllardır ABD'nin özellikle Ortadoğu'ya asker sevkiyatında önemli bir geçiş noktası konumunda.

"PUTİN'E YAPILAN YENİ BİR İYİLİK"

Trump'ın Almanya ve diğer NATO üyeleriyle etraflıca ele alınmadan verdiği bu karar, ABD'de tartışmalara yol açtı.

Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nden 22 Cumhuriyetçi üye, Trump'a gönderdiği mektupta, ABD Başkanı'ndan bu kararını gözden geçirmesini istedi.

Rusya kaynaklı "tehditlerin" azalmadığına dikkat çekilen mektupta, böyle bir hamlenin Moskova'ya "fırsat" tanıyacağını savundular.

Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nin kıdemli Demokratlarından Jack Reed ise Trump'ın bu hamlesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yapılan "yeni bir iyilik" olduğunu belirtti.

ABD'nin Almanya'dan çekeceği askerlerin bir bölümünün Polonya'ya gönderilmesi bekleniyor. Trump geçen yaz Beyaz Saray'da ağırladığı Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'ya bu planından söz etmişti. Duda, Polonya'da kalıcı bir Amerikan üssü oluşturulması için 2 milyar doların üzerinde katkıda bulunabileceğini ve bu üssün adının "Fort Trump" olabileceğini söylemişti.

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