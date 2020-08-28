Trump resmen Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı oldu: 'Biden seçilirse Amerikan rüyasını yok edecek'

ABD'de 4 gün süren Cumhuriyetçi Parti kurultayı, ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olmayı resmen kabul etmesiyle sona erdi.

1 saat 10 dakika süren kapanış konuşmasında Trump, Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'a yüklendi.

Biden'ın göreve seçilmesi halinde, "Amerikan rüyasını yok edeceğini" söyleyen Trump, 10 hafta kalan seçimleri şöyle tanımladı:

"Bu seçim şunu belirleyecek: Amerikan rüyasını kurtaracak mıyız, yoksa sosyalist bir gündemin geleceğimizi mahvetmesine izin mi vereceğiz? Yasalara saygılı vatandaşları mı koruyacağız, yoksa vatandaşlarımızı tehdit eden vahşi anarşistlerin, provokatörlerin ve suçluların dizginlerini serbest mi bırakacağız?"

Biden'ın ismini 40'tan fazla kez andı

Trump'ın Demokratlara yönelik eleştirilerinin odağında, son aylarda gündeme damga vuran Black Lives Matters (Siyahların Hayatı Değerlidir) protestoları ve sokaklarda yükselen gerginlik vardı.

Trump, rakibinin "vahşi anarşistleri Amerikan şehirlerine salacağını" da ileri sürdü ve geçen hafta Demokrat Parti'nin kurultayında Amerika'nın ırksal, sosyal ve ekonomik eşitsizliklerle anıldığını söyledi. "Size çok basit bir sorum var" diyen Trump, "Ülkemizi kötülemeye bu kadar vakit harcayan Demokrat Parti nasıl olur da ülkemizi yönetebilir?" dedi.