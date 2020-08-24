Trump resmen Cumhuriyetçilerin başkan adayı

Kongrenin ilk gününde, ABD Başkanı Donald Trump "dört yıl daha" sloganları arasında resmen başkan adayı gösterildi.Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine geri sayım sürerken bugün başlayan Cumhuriyetçi Parti kongresinde Donald Trump resmen başkan adayı ilan edildi. Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte kentinde düzenlenen kongrede, "dört yıl daha" sloganları atan delegeler beklendiği gibi Donald Trump'ı aday gösterdi.

Trump, resmen aday ilan edilmesinin ardından sürpriz bir şekilde kongreye katıldı. Delegelere hitap eden Trump, "Bu ülke tarihimizdeki en önemli seçimler" ifadesini kullandı. Demokratlara yönelik suçlamalarını tekrarlayan Trump, rakiplerinin mektupla seçim yoluyla oyları "çalacaklarını" iddia ederek, "Çok, çok dikkatli olmalıyız" dedi.

Donald Trump'ın, dört gün sürecek kongrenin sonunda bir konuşma yaparak, adaylığı kabul etmesi bekleniyor.

Cumhuriyetçilerin kongresi, koronavirüs salgını nedeniyle daha az katılımlı olarak gerçekleşiyor. Yaklaşık 300 delegenin Charlotte'a gitmesine rağmen, konuşmacıların çoğu video konferans aracılığı ile kongreye katılıyor.