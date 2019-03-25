Trump resmen imzaladı! Dünyadan tepki yağıyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM)

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, “Golan Tepeleri'nin statüsü değişmedi ve BM'nin Golan politikası Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarında belirtiliyor.” dedi.

Dujarric, günlük basın brifinginde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Sözcü Dujarric, “Golan Tepeleri'nin statüsü değişmedi ve BM'nin Golan politikası Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarında belirtiliyor.” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararını bugün imzaladı.

BM Güvenlik Konseyinin 1981'de aldığı 497 sayılı karar, İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgaline karşı çıkıyor ve kararda “İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği yoktur.” ifadesi kullanılıyor.

AVRUPA BİRLİĞİ (AB)

AB'den yapılan açıklamada, "Tutumumuz değişmedi. Golan Tepeleri dahil İsrail'in 1967'den beri işgalinde olan topraklar üzerindeki egemenliğini tanımıyoruz." denildi.

RUSYA

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası hukuka aykırı bu karar Orta Doğu'daki gerginliği artırabilir.

