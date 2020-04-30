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Trump resmen salgına meydan okuyor: Seyahat edeceğim

DÜNYA HABERLERİ  | 30.04.2020 10:18 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Beyaz Saray’dan dışarı çıkmayarak ara verdiği seçim çalışmalarına gelecek haftadan itibaren yeniden başlayacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da iş adamlarıyla ülke ekonomisi konusunda bir araya geldiği toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Salgın nedeniyle Beyaz Saray’dan dışarı çıkmayan Trump, "Burası bence dünyanın en güzel evi ama dışarı çıkmak isterim. Ülkenin bir an önce eski günlerine dönmesini umuyorum" ifadelerini kullandı.

"BELKİ ARANAN AŞIYA İHTİYAÇ DUYMAYIZ"

Trump, "Koronavirüs salgınından tamamen kurtulursak, virüs yok olup giderse belki aranan aşıya ihtiyaç duymayız. Ama aşı bulunursa da bu muhteşem bir iş olur. Bu virüs gidecek. Günün birinde tamamen aramızdan ayrılacak" ifadelerini kullandı.

"SEYAHATLERİME YENİDEN BAŞLIYORUM"

ABD Başkanı Trump korona virüs nedeniyle ara verdiği seçim çalışmalarına yönelik olarak, "Çok yakın zamanda seyahatlerime yeniden başlıyorum. Gelecek hafta Arizona’ya gitmeyi düşünüyorum. Bu seyahati sabırsızlıkla bekliyorum. Arizona’ya yapacağım ziyaretin ekonomik ve aynı zamanda da korona virüs ile mücadeleye yönelik olacak" dedi. Yakın zamanda Ohio’ya da gideceğini ifade eden Trump, "Çok uzak olmayan bir gelecekte yeniden çok sayıda muhteşem insanların katıldığı seçim mitingleri yapabilmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart’tan bu yana Covid-19 salgını nedeniyle kaldığı Beyaz Saray’dan 29 Mart’ta çıkarak, Virginia eyaletinde Norfolk Deniz Üssü’nden USNS Comfort hastane gemisinin New York’a gidişi kapsamında düzenlenen törene katılmıştı.

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