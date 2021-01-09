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Trump Resmi Başkanlık Hesabını Kullandı: "Susturulmayacağım"

09.01.2021 05:43 | Son Güncelleme:
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Trump Resmi Başkanlık Hesabını Kullandı: "Susturulmayacağım"

Twitter’ın kişisel hesabını askıya aldığı Başkan Donald Trump, resmi başkanlık hesabı olan @POTUS isimli hesabı kullanarak Twitter’dan mesaj paylaştı. Bu hesaptan Trump’ın paylaştığı mesajlar çok kısa bir süre içinde silindi

Twitter’ın kişisel hesabını askıya aldığı Başkan Donald Trump, resmi başkanlık hesabı olan @POTUS isimli hesabı kullanarak Twitter’dan mesaj paylaştı.

Bu hesaptan Trump’ın paylaştığı mesajlar çok kısa bir süre içinde silindi.

Başkan Trump'ın bu mesajı, VOA Beyaz Saray muhabiri Steve Herman'ın belirttiğine göre Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Judd Deere tarafından Beyaz Saray muhabirlerine de gönderildi.

Yazdığı mesajlarda Trump kendisinin ve destekçilerinin susturulamayacağını söyledi ve başka web sayfalarıyla görüşmelerinin yanı sıra kendi iletişim platformlarını oluşturmak için çalışma içinde olduklarını ifade etti.

Twitter'ın ifade özgürlüğüyle bir alakası olmadığını belirten Trump, platformun sadece radikal sola özgürce ifade hakkı tanıdığını söyledi.

Başkan Trump mesajını "Takipte kalın" diye bitirdi.

Başkan Trump’ın Twitter’dan silinen mesajının tamamı şöyle:

"Uzun zamandır söylediğim gibi, Twitter ifade özgürlüğünü yasaklama konusunda daha da ileri gitti. Ve bu akşam Twitter çalışanları, Demokratlar ve radikal sol ile birlikte çalışarak beni ve sizi, bana oy veren 75 milyon vatanseveri susturmak için hesabımı platformlarından kaldırdı.

Twitter özel bir şirket olabilir ama devletin 230. Madde (İletişim Uygunluk Yasası’nın) ile sağladığı ayrıcalık olmaksızın çok daha fazla var olamayacaklar. Bunun olacağını tahmin etmiştim. Başka diğer web sayfalarıyla görüşüyoruz ve yakında büyük bir duyuru yapacağız. Ayrıca yakın gelecekte kendi platformumuzu kurma olasılığımızı da değerlendiriyoruz. Susturulmayacağız. Twitter ifade özgürlüğüyle alakalı değil. Tek yaptıkları, dünyanın en kötü niyetli kişilerinin özgürce konuştuğu radikal sol platformunu desteklemek. Takipte kalın."

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