Trump Resmi Başkanlık Hesabını Kullandı: "Susturulmayacağım"

Twitter’ın kişisel hesabını askıya aldığı Başkan Donald Trump, resmi başkanlık hesabı olan @POTUS isimli hesabı kullanarak Twitter’dan mesaj paylaştı.

Bu hesaptan Trump’ın paylaştığı mesajlar çok kısa bir süre içinde silindi.

Başkan Trump'ın bu mesajı, VOA Beyaz Saray muhabiri Steve Herman'ın belirttiğine göre Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Judd Deere tarafından Beyaz Saray muhabirlerine de gönderildi.

Yazdığı mesajlarda Trump kendisinin ve destekçilerinin susturulamayacağını söyledi ve başka web sayfalarıyla görüşmelerinin yanı sıra kendi iletişim platformlarını oluşturmak için çalışma içinde olduklarını ifade etti.

Twitter'ın ifade özgürlüğüyle bir alakası olmadığını belirten Trump, platformun sadece radikal sola özgürce ifade hakkı tanıdığını söyledi.

Başkan Trump mesajını "Takipte kalın" diye bitirdi.

Başkan Trump’ın Twitter’dan silinen mesajının tamamı şöyle:

"Uzun zamandır söylediğim gibi, Twitter ifade özgürlüğünü yasaklama konusunda daha da ileri gitti. Ve bu akşam Twitter çalışanları, Demokratlar ve radikal sol ile birlikte çalışarak beni ve sizi, bana oy veren 75 milyon vatanseveri susturmak için hesabımı platformlarından kaldırdı.