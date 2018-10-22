Trump: Riyad'ın Kaşıkçı açıklaması tatmin etmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yarın soruşturmaya ilişkin detayları açıklayacak.Muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi ile ilgili olarak konuşan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Riyad yönetiminin yaptığı açıklamalardan "tatmin olmadığını" söyledi.

Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Başkanı, Türkiye ve Suudi Arabistan'da inceleme yapan timlerinin geri dönüşü ile birlikte daha fazla bilgi sahibi olacaklarını kaydetti.

"Bu meselenin köküne kadar ineceğiz" ifadesini kullanan Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile konuştuğunu belirtirken, Washington'ın silah satışına ilişkin, Riyad'ın ABD'ye yaptığı yatırımları ise kaybetmek istemediğini dile getirdi.

ABD Başkanı ek olarak, Kaşıkçı'nın öldürülmesine dair yürütülecek soruşturmada Suudi Arabistan'ın bir ay süre istemesine de atıfta bulunarak, bu sürenin çok uzun olduğunu söyledi.

Trump'ın açıklamaları önce söz alan Beyaz Saray Danışmanı ve Başkan'ın damadı Jared Kushner da bin Selman'a şeffaflık çağrısında bulundu. CNN'e konuşan Kushner, Veliaht Prens'e hitaben, "Sadece şeffaf olun, tamamen şeffaf. Tüm dünya izliyor. Bu çok ciddi bir suçlama ve çok ciddi bir durum" ifadelerini kullandı.