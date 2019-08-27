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Trump: Ruhani ile görüşebilirim

DÜNYA HABERLERİ  | 27.08.2019 09:06 | Son Güncelleme

Washington ile Tahran arasındaki gerilimin de ele alındığı G7 Zirvesi'nin ardından konuşan ABD Başkanı, İran lideri Ruhani ile görüşebileceğini söyledi. ABD ve İran'ın 1980'den bu yana diplomatik ilişkisi bulunmuyor.

Trump: Ruhani ile görüşebilirim

Washington ile Tahran arasındaki gerilimi düşürmek konusunda da masada olduğu G7 Zirvesi'nin ardından açıklama yapan ABD Başkanı Trump, İran lideri Hasan Ruhani ile görüşebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, "koşullar doğru ve düzgün olursa" Ruhani ile görüşebileceğini söyledi. Fransa'nın Biarritz kasabasında düzenlenen G7 Zirvesi'nin kapanışında düzenlenen basın toplantısında konuşan Trump Ruhani'yi kastederek "Zannedersem görüşmek istiyor" dedi.

Uluslararası birçok konuda aralarında uzun yıllardır husumet olan ABD ve İran'ın 1980'den bu yana resmi diplomatik ilişkisi bulunmuyor. Dolayısıyla olası görüşme tarihi nitelikte.

MACRON GÖRÜŞME OLACAĞINDAN UMUTLU

Trump'ın açıklaması, iki ülke arasında son dönemde artan gerilimi düşürmek için gösterilen uluslararası çabaların ardından geldi. Trump'la aynı basın toplantısında yer alan evsahibi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, birkaç saat önce Ruhani ile telefonda görüştüğünü belirterek İran liderinin ülkesinin çıkarlarına uygun olduğu sürece her siyasi liderle görüşmeye hazır olduğunu söylediğini ifade etti. İki taraf arasında bir anlaşma bulunabileceğine inandığını söyleyen Macron, "Gelecek haftalarda Ruhani ve Trump arasında bir görüşme olmasını istiyorum" dedi.

Kulislerde konuşulanlara göre Ruhani ile Trump gelecek ay New Yok'ta düzenlenecek olan BM Genel Kurulu toplantısı sırasında biraraya gelebilir.

ANLAŞMAYI KURTARMA ÇABALARI

Tahran'dan henüz olası görüşmeyle ilgili resmi bir açıklama yok. Ancak İran Dışileri Bakanı Fransa'nın gayriresmi davetlisi olarak G7 Zirvesi'ne gelerek Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmüştü. Zarif'in katılımı, ABD ile İran arasında nükleer anlaşmaya ilişkin krizi çözmek hedefiyle Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un inisiyatifiyle gerçekleşti.

ABD, İran'la yapılan nükleer anlaşmadan 2018 yılında tek taraflı olarak çekilmiş ve Tahran'a yönelik yaptırımları yeniden devreye sokmuştu. Nükleer anlaşmanın imzacıları arasında yer alan Fransa, Washington'ı yeniden anlaşmanın tarafları arasına sokmak istiyor. "İran'la yeni bir anlaşmaya varabilmek konusunda iyimser hislerim" var diyen Trump, ancak "Tahran'ın saldırganlaşması halinde şiddetli güçle karşılık verileceği" uyarısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Trump ruhani g7 İRAN ABD

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