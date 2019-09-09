Trump: ‘Ruhani ile Görüşebilirim’

ABD Başkanı Donald Trump’tan İran’ın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile olası bir görüşmeye ilişkin bir kez daha olumlu bir mesaj geldi. Trump “Ruhani ile görüşme konusunda bir sorunum yok” ifadesini kullandı.
Başkan Trump geçen hafta yaptığı açıklamada İran lideri Ruhani ile New York’ta yapılacak BM Genel Kurulu kapsamında görüşebileceğini söylemiş, “Her şey mümkün. Sorunlarını çözmek istiyorlar. 24 saat içinde çözebilliriz” ifadelerini kullanmıştı.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Washington Tahran’a uyguladığı bütün yaptırımları kaldırmadığı sürece Amerika ile İran’ın görüşmeyeceğini belirtmişti.
İran lideri İran meclisinde düzenlenen bir oturum sırasındaki konuşmasında “Amerika ile görüşme konusunda herhangi bir karar alınmadı. Sürekli görüşme teklifi oluyor ama yanıtımız hep olumsuz olacak” ifadelerini kullanmıştı.
İsrail Başbakanı’ndan “İran gizli tesiste nükleer çalışma yaptı” iddiası
ABD Başkanı Trump ve İran lideri Ruhani’nin görüşmesi olasılığını İsrail de yakından takip ediyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İran’ın Abadeh’deki gizli bir tesiste nükleer silah geliştirdiğini ancak bu tesisin ifşa olmasının ardından imha edildiğini iddia etti.
İran’ın uluslararası topluma yalan söylediğini savunan İsrail Başbakanı İsrail’in daha önce ele geçirdiğini iddia ettiği ve geçtiğimiz yıl açıkladığı belgelere dayanarak İran’ın bu tesiste nükleer silah geliştirmek için deney yaptığını savundu, koordinatlarını da vererek bazı binaların havadan çekilmiş fotoğraflarını gösterdi.
İsrail Başbakanı İran’ın bu tesisin İsrail tarafından ifşa edildiğini anladığı zaman da tesisi imha ettiğini iddia etti, buna dayanak olarak da aynı bölgede bir ay sonrasında çekilen ve artık binaların görünmediği uydu fotoğrafını gösterdi.
İsrail Başbakanı, “Uluslararası toplumu uyanmaya çağırıyorum. İran’ın sistematik olarak yalan söylediğini anlasınlar. İran’ın bomba yapımına adım adım yaklaşmasını ve bölgedeki saldırganlığını durdurmanın tek yolu baskı, baskı ve daha fazla baskıdır” dedi.
Zarif: “İsrail Başbakanı yalancı çobanı oynuyor”
İsrail Başbakanı Netanyahu’nun bu açıklaması Reuters’ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun İran’da başka bir noktada uranyum izlerinin bulunduğuna ilişkin haberinin ardından geldi. İran henüz nükleer silah geliştirmeyi amaçlamadığını söylese de bu bölgedeki uranyum izlerine henüz açıklama getirebilmiş değil.
İsrail Başbakanı Netanyahu’nun iddialarına yanıt İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’ten geldi. İddiaları Twitter’dan paylaştığı mesaj üzerinden reddeden Zarif, “Asıl nükleer silah sahibi yalancı çobanı oynuyor” diye yazdı.
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