Trump: ‘Ruhani ile Görüşebilirim’

ABD Başkanı Donald Trump’tan İran’ın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile olası bir görüşmeye ilişkin bir kez daha olumlu bir mesaj geldi. Trump “Ruhani ile görüşme konusunda bir sorunum yok” ifadesini kullandı.

Başkan Trump geçen hafta yaptığı açıklamada İran lideri Ruhani ile New York’ta yapılacak BM Genel Kurulu kapsamında görüşebileceğini söylemiş, “Her şey mümkün. Sorunlarını çözmek istiyorlar. 24 saat içinde çözebilliriz” ifadelerini kullanmıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Washington Tahran’a uyguladığı bütün yaptırımları kaldırmadığı sürece Amerika ile İran’ın görüşmeyeceğini belirtmişti.

İran lideri İran meclisinde düzenlenen bir oturum sırasındaki konuşmasında “Amerika ile görüşme konusunda herhangi bir karar alınmadı. Sürekli görüşme teklifi oluyor ama yanıtımız hep olumsuz olacak” ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı’ndan “İran gizli tesiste nükleer çalışma yaptı” iddiası

ABD Başkanı Trump ve İran lideri Ruhani’nin görüşmesi olasılığını İsrail de yakından takip ediyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İran’ın Abadeh’deki gizli bir tesiste nükleer silah geliştirdiğini ancak bu tesisin ifşa olmasının ardından imha edildiğini iddia etti.