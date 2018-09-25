Trump: 'Ruhani’yle Görüşme Planım Yok'

Başkan Donald Trump bu hafta İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yle görüşme gibi bir planı olmadığını söyledi.

Her iki lider de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantıları kapsamında New York’ta bulunuyor.

Ruhani de görüşme olasılığını eledi ve NBC News kanalına olası bir görüşme için koşulların olgunlaşmadığını söyledi. İran lideri ABD’yi ülkesine karşı düşmanlık beslemekle suçluyor.

Trump, ABD’yi İran’la 2015’te yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan çekmiş ve İran’a ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. Trump attığı Twitter mesajında belki bir gün Ruhani’yle görüşebileceğini söyledi.

Trump İran Cumhurbaşkanı hakkında “Eminim harika bir adamdır” dedi.

Ruhani, Pazartesi günü yaptığı açıklamada ABD nükleer anlaşmaya geri dönmeden Trump’la görüşmeyeceğini söylemişti.

İran’ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney’in üst düzey danışmanı Ali Ekber Velayeti, Salı günü İran’ın IRNA haber ajansına konuşmuş ve ABD’nin ekonomik yaptırımları hafifletmek için müzakere masasına oturma şeklindeki teklifini reddetmişti.

Velayeti Başkan Trump’la Dışişleri Bakanı Pompeo’nun hayalinin gerçek olmayacağını söylemişti.

Bu arada Çarşamba günü Trump ilk kez BM Güvenlik Konseyi’nde bir toplantıya başkanlık edecek. Toplantının konusu yayılmacılıkla mücadele olacak.

