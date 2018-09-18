Trump: 'Rus uçağını Suriye’nin düşürdüğü değerlendiriliyor. Üzücü bir olay'

Başkan Donald Trump, Suriye'de düşürülen Rus uçağıyla ilgili olarak, "Rus uçağını Suriye’nin düşürdüğü değerlendiriliyor. Üzücü bir olay" dedi.

Trump, Polonya Cumhurbaşkanı Andrjej Duda'yla Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.

