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Trump: 'Rus uçağını Suriye’nin düşürdüğü değerlendiriliyor. Üzücü bir olay'

18.09.2018 22:10 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Suriye'de düşürülen Rus uçağıyla ilgili olarak, "Rus uçağını Suriye’nin düşürdüğü değerlendiriliyor. Üzücü bir olay" dedi

Başkan Donald Trump, Suriye'de düşürülen Rus uçağıyla ilgili olarak, "Rus uçağını Suriye’nin düşürdüğü değerlendiriliyor. Üzücü bir olay" dedi.

Trump, Polonya Cumhurbaşkanı Andrjej Duda'yla Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.

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