Trump: 'Rusya Nükleer Anlaşması'ndan Çekileceğiz'

Başkan Donald Trump, Rusya-ABD arasında Soğuk Savaş döneminde yapılan nükleer anlaşmadan çekilme kararı aldı.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) dönemin başkanı Ronald Reagan ve Sovyet lider Mikhail Gorbaçov arasında 1987’de imzalanmıştı.

Anlaşma kısa, orta menzilli ve konvansiyonel füzelerin iki ülke tarafından kullanımını da engelliyordu.

Nevada’da yaptığı mitingin ardından gazetecilere konuşan Trump, ‘‘Rusya maalesef anlaşmaya uymadı. Bu nedenle anlaşmayı sonlandıracağız ve anlaşmadan çekileceğiz’’ dedi.

Rusya : ‘‘Misillemeye neden olur’’

Rusya Dişişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov konuyla ilgili yaptığı açıklamada ABD’nin tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmesinin çok tehlikeli olacağını söyledi, bunun askeri-teknik bir misillemeye neden olacağını sözlerine ekledi.

ABD’li yetkilier Moskova’nın anlaşmayı ihlal eden bir yerden fırlatma sistemi geliştirmekte olduğunu düşünüyor. Bu sistemin Avrupa’ya kısa süre içinde bir nükleer saldırı yapabilmesine olanak tanıyacağı sanılıyor. Rusya ise bu iddiaları istikrarlı şekilde reddediyor.